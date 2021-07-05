Стоимостью 2,2 млрд долларов. Началось строительство самого большого радиотелескопа в истории

30 лет ожидания и 7 лет проектных работ: в Южной Африке и Западной Австралии началось строительство новой обсерватории.

Обсерватория Square Kilometer Array Observatory (SKAO) будет стоить 2,2 миллиарда долларов и будет включать две большие и сложные сети радиотелескопов — 197 радиотелескопов в Кару на Северном мысе в Южной Африке и 131 072 антенны в Мерчисоне, в глубинке Западной Австралии, сообщает Forbes

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Вместе они образуют общую зону сбора данных размером в один квадратный километр, охватывающую два континента, что позволит обнаруживать очень слабые радиосигналы из космоса.

"Я в восторге – мы 30 лет ждали этого момента", — говорит профессор Филип Даймонд, генеральный директор SKAO в штаб-квартире компании в Великобритании. "Человечество делает еще один гигантский скачок, взяв на себя обязательство построить крупнейший научный объект такого рода на планете".

Обсерватория SKAO разработана, чтобы раскрыть некоторые секреты космоса с помощью радиоастрономии. Радиотелескопы обнаруживают и усиливают радиоволны из космоса — электромагнитное излучение, испускаемое звездами, галактиками и другими космическими объектами.

SKAO поможет астрономам больше узнать об образовании и эволюции галактик, о фундаментальной физике в экстремальных условиях и о том, откуда появилась жизнь.

SKAO будет крупнейшим в мире интерферометром – множество небольших антенн, соединенных оптоволоконными кабелями создают виртуальный телескоп, называемый антенной решеткой. Он будет иметь гораздо большую чувствительность и более высокое разрешение, чем одна гигантская радиотарелка.

[ + – ] Иллюстрация. Так будут выглядеть 197 радиотелескопов в Южной Африке. Фото: Forbes

SKAO сможет обозревать небо более чем в десять тысяч раз быстрее, чем удавалось когда-либо прежде. Чувствительность этой антенной решётки, работающей в широком диапазоне частот, предположительно превысит более чем в 50 раз чувствительность любого другого существующего радиотелескопа.

Названия двух мест расположения обсерватории — SKA-Mid (Южная Африка) и SKA-Low (Западная Австралия) — описывают радиочастотный диапазон, который каждый из них покрывает. В Африке – это средний диапазон, в Австралии – низкий.

В Южной Африке будет построено 197 параболических антенн диаметром 15 метров каждая. Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория (SARAO) уже построила около трети из них.

В Австралии установят в общей сложности 131 072 телескопа с низкочастотной апертурой, каждый высотой 2 метра.

[ + – ] Иллюстрация. Австралийская часть радиотелескопа, стостоящая из тысяч антенн. Фото: Forbes

Предполагается, что эти два места расположения огромной радио обсерватории вместе создадут 710 петабайт научных данных, когда они будут полностью готовы к работе.

Работа SKA позволит получить данные о Вселенной в возрасте всего несколько миллионов лет после Большого взрыва, то есть в момент начала формирования первых звёзд и галактик.

Ожидается, что работать радиотелескоп начнет в 2029 году.

В состав учредителей проекта SKA входят Австралия, Китай, Италия, Нидерланды, Португалия, Южная Африка и Великобритания, в качестве участников выступают Швейцария, Канада, Германия, Индия, Швеция, Япония и Южная Корея, а Франция и Испания также стремятся к членству в проекте.