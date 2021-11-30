Астрономи виявили глибоко в космосі "привидів, що танцюють" (фото)

За словами вчених, такого ніколи раніше вони не бачили. Завдяки новому радіотелескопу дослідники виявили ще кілька сюрпризів.

У межах проекту "Еволюційна карта Всесвіту" австралійські вчені виявили "танцюючих привидів" на відстані 1 млрд світлових років від нас, а також зробили ще кілька важливих відкриттів, повідомляє SciTechDaily.

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Астрономи з Австралії вивчали дані, які вони отримали під час огляду неба радіотелескопом ASKAP, що складається з 36 антен, і виявили явище, яке ніколи не спостерігали раніше.

"Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного та не знали, що це таке", — каже Рей Норріс із Університету Західного Сіднея.

Танець космічних "привидів"

Виявилося, що "танцюючі привиди" – це дві радіогалактики, які розташовані на відстані близько 1 млрд світлових років від нас. У центрі кожної галактики перебуває надмасивна чорна діра, яка випускає струмені електронів, і ті набувають дивної форми під упливом галактичного вітру.

[ + – ] Танцюючими привидами виявились дві радіогалактики Фото: SciTechDaily

"Як і що там точно відбувається, поки що неясно. Потрібні додаткові дослідження", — каже Норріс.

Проект "Еволюційна карта Всесвіту" призначений для пошуку радіоджерел у Всесвіті за допомогою радіотелескопа ASKAP, що розташований в Австралії. Учені планують виявити близько 70 млн радіоджерел. Цей радіотелескоп здатний заглянути в космос дуже далеко, чого не може жоден телескоп на планеті, каже Норріс.

Дивне радіоколо та несподівана галактика

Під час пілотного вивчення неба вченим удалося виявити ще кілька дивовижних об'єктів.

Серед них було відкриття таємничих дивних радіокіл, які є гігантськими кільцями радіовипромінювання, діаметром майже 1 млн світлових років, які оточують далекі галактики. Досі не відомо, що це за об'єкти, і вчені шукають відповідь на це питання. Наразі виявлено вже 5 цих незвичайних космічних об'єктів круглої форми.

[ + – ] Дивне радіоколо — таємничий космічний об'єкт, походження якого поки що не відомо Фото: SciTechDaily

Також астрономам вдалося виявити поруч із добре вивченою галактикою IC5063 величезну радіогалактику. За словами Норріса, за своїми розмірами вона є однією з найбільших виявлених галактик на сьогодні, і про її існування вчені навіть не підозрювали.

[ + – ] Гігантська радіогалактика, яку виявили астрономи Фото: SciTechDaily

У центрі цієї галактики розташована надмасивна чорна діра, яка випускає струмені електронів завдовжки майже 5 млн світлових років. За словами Норріса, за допомогою радіотелескопа ASKAP учені й надалі досліджують Усесвіт, сподіваючись зробити нові неймовірні відкриття.

Нагадуємо, що цього року розпочалося будівництво найбільшого радіотелескопа в історії.

Також астрономи отримали унікальне фото величезної радіогалактики з потужними радіовипромінюваннями.

Фокус писав, що з центру галактики приходять радіосигнали, але вчені не знають, від кого.