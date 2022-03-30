Вибух у Чумацькому Шляху. Залишок наднової Кассіопея А поводиться дивно

Нове дослідження показало, частини туманності Кассіопея А розширяться нерівномірно і, можливо, причиною є зіткнення з іншим об'єктом.

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Учені заново вивчили залишок від вибуху наднової Кассіопея А, який зараз є туманністю розміром 19 світлових років за допомогою космічного телескопа "Чандра". Нові дані показують, що туманність розширюється нерівномірно й провиною у цьому може бути втручання іншого об'єкта, повідомляє Daily Mail.

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Кассіопея А — це залишок одного з найвідоміших вибухів наднових у Чумацькому Шляху. Він знаходиться у сузір'ї Кассіопея на відстані 11 тисяч світлових років від Землі. Вважається, що світло від вибуху цієї наднової досягло нашої планети приблизно в 1670 році.

Учені з Амстердамського університету, Нідерланди, і Гарвардського університету США з'ясували, що внутрішні ділянки цієї туманності взагалі не розширюються, а рухаються всередину. У той час, як зовнішні ділянки розширюються надто швидко. Але теоретично вони повинні уповільнюватися.

[ + – ] Учені з'ясували, що внутрішні ділянки Кассіопеї А взагалі не розширюються, а рухаються всередину. У той час, як зовнішні ділянки розширюються надто швидко Фото: NASA

Таку незвичайну поведінку в залишку наднової можна пояснити лише двома подіями.

"Або десь там є дірка, щось на кшталт вакууму, у речовині залишку наднової, через що гаряча оболонка раптово переміщується всередину. Або туманність із чимось зіткнулася", — каже Джейкоб Вінк з Амстердамського університету.

Учені вважають, що розширення залишку наднової відбувається в газі, який викинула зірка, що вмирає, задовго до вибуху. І ця оболонка з газу залишається у навколишньому середовищі. Зараз за розрахунками дослідників туманність Кассіопея А розширюється із середньою швидкістю від 13,8 млн км/год до 21,4 млн км/год.

Тому вчені припускають, що, швидше за все, туманність Кассіопея А зіткнулася саме з оболонкою з газу, який був викинутий зіркою до вибуху і завдяки цьому відбувається нерівномірне розширення у залишку від вибуху наднової. Зовнішні ділянки прискорюються, а внутрішні — стискаються всередину. Ці висновки вчені зробили внаслідок комп'ютерного моделювання.

[ + – ] Зовнішні ділянки Кассіопеї А пришвидшуються, а внутрішні — стискаються усередину. Ці висновки вчені зробили внаслідок комп'ютерного моделювання Фото: Daily Mail

Останнім часом залишок від вибуху наднової Кассіопея А привертає особливу увагу астрономів. Наприклад, запущений наприкінці 2021 року космічний рентгенівський телескоп IXPE зробив перше зображення саме Кассіопеї А. У той же час команда космічного телескопа імені Джеймса Вебба наприкінці 2022 року планує уважно вивчити цей об'єкт.

[ + – ] 14 лютого 2022 року новий космічний телескоп IXPE надіслав зображення залишку від вибуху наднової Кассіопеї А Фото: ISS

Нагадуємо, що астрономи показали вибух наднової на відстані 500 млн років у галактиці Колесо Віз.

Фокус також писав про майбутні плани команди телескопа Вебба щодо перших космічних цілей для вивчення нової інфрачервоної обсерваторії.