NASA тримає в секреті першу мету космічного телескопа Вебба: але дещо відомо

У космічному агентстві назвали кілька головних цілей для вивчення телескопом у першу чергу, але що він побачить на самому початку, поки що залишається загадкою.

У NASA розкрили деякі подробиці того, чим космічний телескоп імені Джеймса Вебба займатиметься в перший рік своєї роботи. Але найпершу та найголовнішу мету поки що тримають у таємниці, повідомляє Space.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

"Ми вже вибрали об'єкт, який телескоп Вебба побачить усіма своїми чотирма приладами, але поки що нехай це залишається таємницею", — говорить Джейн Рігбі з команди Вебба.

1000 цілей для вивчення

За словами Рігбі, NASA вже отримали понад тисячу пропозицій від астрономів із усього світу, що має вивчати космічний телескоп Вебба в перший рік своєї роботи, та вибрали з них найкращі пропозиції.

"Перший об'єкт для вивчення Веббом досить особливий, щоб ми поки що тримали в таємниці інформацію про нього. Усі побачать ці перші високоякісні зображення першої цілі, коли телескоп повністю налаштує всі свої прилади та розпочне повноцінну роботу приблизно в липні цього року", — говорить Рігбі.

[ + – ] Галактика-супутник Чумацького Шляху — Велика Магелланова Хмара Фото: ISS

Згідно з планами NASA, космічний телескоп Вебба буде готовий до повноцінної наукової роботи вже наприкінці червня, а перші зображення зможе отримати в липні 2022 року. Що стосується деяких відомих цілей телескопа на перший рік роботи, то це будуть дві галактики, які обертаються навколо Чумацького Шляху, і залишки гігантської зірки, що вибухнула. Астрономи також запропонували NASA шукати світло перших зірок і галактик, які з'явилися незабаром після Великого вибуху.

Одна з цілей телескопа – дві галактики

"Однією із завдань телескопа буде вивчення галактик, які схожі на Чумацький Шлях, і їхні еволюції протягом 13,7 млрд років", — каже Рігбі.

За словами Рігбі, телескоп Вебба точно вивчатиме Велику та Малу Магелланови Хмари, дві невеликі галактики, що обертаються навколо Чумацького Шляху.

"Однією з цілей є область зореутворення, емісійна туманність NGC 346 у Малій Магеллановій Хмарі, яка розташована на відстані 200 тисяч світлових років від нас", — кажуть у NASA.

[ + – ] Однією з цілей є область зореутворення, емісійна туманність NGC 346 у Малій Магеллановій Хмарі Фото: ISS

Учені вважають, що телескоп Вебба допоможе дізнатися більше про хімічний склад галактик-супутників нашого Чумацького Шляху. Відомо, що Велика та Мала Магелланові Хмари містять набагато менше металів, ніж наша галактика, а це означає, що вони мають різну хімічну еволюцію.

Ще одна мета телескопа – незвичайна туманність

Також учені планують вивчити залишки гігантської зірки, що вибухнула, які тепер є туманністю NGC 6302, яку ще називаю туманність Метелик через її незвичайну форму. Вона розташована на відстані приблизно 3800 світлових років від нас.

[ + – ] Туманність NGC 6302 Фото: ISS

Незважаючи на те, що головне дзеркало телескопа Вебба вже вирівняне, налаштування пройшов лише один із чотирьох головних приладів телескопа – камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam). Тепер іде налаштування камери середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) й інших найважливіших приладів обсерваторії.

"Лише після того, як ми перевіримо працездатність усіх чотирьох головних приладів телескопа, він зможе зробити зображення найвищої якості першої обраної мети. Що це буде, ви дізнаєтесь у липні", — каже Рігбі.

Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Джеймса Вебба вивчить одну з таємниць туманності Оріона.

Нагадуємо, що під час попереднього налаштування приладів космічний телескоп Вебба вже робив знімки зірки 2MASS J17554042+6551277 та зірки HD 84406.