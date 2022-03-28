NASA тримає в секреті першу мету космічного телескопа Вебба: але дещо відомо
У космічному агентстві назвали кілька головних цілей для вивчення телескопом у першу чергу, але що він побачить на самому початку, поки що залишається загадкою.
У NASA розкрили деякі подробиці того, чим космічний телескоп імені Джеймса Вебба займатиметься в перший рік своєї роботи. Але найпершу та найголовнішу мету поки що тримають у таємниці, повідомляє Space.
"Ми вже вибрали об'єкт, який телескоп Вебба побачить усіма своїми чотирма приладами, але поки що нехай це залишається таємницею", — говорить Джейн Рігбі з команди Вебба.
1000 цілей для вивчення
За словами Рігбі, NASA вже отримали понад тисячу пропозицій від астрономів із усього світу, що має вивчати космічний телескоп Вебба в перший рік своєї роботи, та вибрали з них найкращі пропозиції.
"Перший об'єкт для вивчення Веббом досить особливий, щоб ми поки що тримали в таємниці інформацію про нього. Усі побачать ці перші високоякісні зображення першої цілі, коли телескоп повністю налаштує всі свої прилади та розпочне повноцінну роботу приблизно в липні цього року", — говорить Рігбі.
Згідно з планами NASA, космічний телескоп Вебба буде готовий до повноцінної наукової роботи вже наприкінці червня, а перші зображення зможе отримати в липні 2022 року. Що стосується деяких відомих цілей телескопа на перший рік роботи, то це будуть дві галактики, які обертаються навколо Чумацького Шляху, і залишки гігантської зірки, що вибухнула. Астрономи також запропонували NASA шукати світло перших зірок і галактик, які з'явилися незабаром після Великого вибуху.
Одна з цілей телескопа – дві галактики
"Однією із завдань телескопа буде вивчення галактик, які схожі на Чумацький Шлях, і їхні еволюції протягом 13,7 млрд років", — каже Рігбі.
За словами Рігбі, телескоп Вебба точно вивчатиме Велику та Малу Магелланови Хмари, дві невеликі галактики, що обертаються навколо Чумацького Шляху.
"Однією з цілей є область зореутворення, емісійна туманність NGC 346 у Малій Магеллановій Хмарі, яка розташована на відстані 200 тисяч світлових років від нас", — кажуть у NASA.
Учені вважають, що телескоп Вебба допоможе дізнатися більше про хімічний склад галактик-супутників нашого Чумацького Шляху. Відомо, що Велика та Мала Магелланові Хмари містять набагато менше металів, ніж наша галактика, а це означає, що вони мають різну хімічну еволюцію.
Ще одна мета телескопа – незвичайна туманність
Також учені планують вивчити залишки гігантської зірки, що вибухнула, які тепер є туманністю NGC 6302, яку ще називаю туманність Метелик через її незвичайну форму. Вона розташована на відстані приблизно 3800 світлових років від нас.
Незважаючи на те, що головне дзеркало телескопа Вебба вже вирівняне, налаштування пройшов лише один із чотирьох головних приладів телескопа – камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam). Тепер іде налаштування камери середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) й інших найважливіших приладів обсерваторії.
"Лише після того, як ми перевіримо працездатність усіх чотирьох головних приладів телескопа, він зможе зробити зображення найвищої якості першої обраної мети. Що це буде, ви дізнаєтесь у липні", — каже Рігбі.
Фокус уже писав про те, що космічний телескоп Джеймса Вебба вивчить одну з таємниць туманності Оріона.
Нагадуємо, що під час попереднього налаштування приладів космічний телескоп Вебба вже робив знімки зірки 2MASS J17554042+6551277 та зірки HD 84406.