Вчені отримали нове зображення Джеймса Вебба та найчіткіший знімок зірки (фото)

Вебб призначений для виявлення світла за межами видимого діапазону, що дозволяє йому створювати зображення найслабших і найвіддаленіших об'єктів у Всесвіті.

Космічний телескоп Джеймс Вебб нарешті завершив найважливіший етап: первинне дзеркало телескопа тепер повністю вирівняне. На честь цієї події він передав найточніше фото зірки 2MASS J17554042+6551277, пише Inverse.

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Також ученим вдалося отримати зображення телескопа, зроблене космічним телескопом оптичного діапазону Gaia, який займається складанням докладної тривимірної карти нашої галактики. Обидва апарати знаходяться на орбіті навколо так званої точки Лагранжа 2 (або L2), що дозволило Gaia побачити Вебба.

18 лютого обидва космічні апарати знаходилися на відстані 1 млн км один від одного, водночас Gaia дивився на величезний сонячний щит Вебба. У поле зору Gaia потрапило дуже мало відбитого сонячного світла, через що Вебб виглядає як крихітна, тьмяна цятка світла без видимих деталей.

Основне завдання Gaia полягає в тому, щоб записувати положення та рух об'єктів у космосі, а не робити прямі світлини, але його інструмент для картографування неба все ж таки зміг зафіксувати Вебба.

[ + – ] Телескоп Джеймс Вебб

"Попри те, що попереду ще тижні й місяці, щоб повністю розкрити всю міць цієї нової обсерваторії, сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що оптика Вебба працюватиме відповідно до всіх правил або навіть краще", — розповів Томас Зурбухен, заступник адміністратора директорату наукових місій NASA

Телескоп Вебба призначений для виявлення світла за межами видимого діапазону — в інфрачервоному. Це дозволяє йому створювати зображення найслабших і найвіддаленіших об'єктів у Всесвіті.

Прилад оснащений дзеркалом шириною 6 м і товщиною 10 см, що складається з 18 шестикутних сегментів, виготовлених з берилію із золотим напиленням. Разом 18 сегментів діють як одне велике дзеркало.

11 березня ці дзеркальні сегменти вперше (майже) вирівнялися. Ця подія дає надію команді на те, що оптичні характеристики Вебба відповідатимуть поставленим цілям. Цей подвиг став можливим тільки зараз, тому що для створення дзеркала такого розміру воно має складатися, щоб поміститися в ракету, яка доставить його до космосу.

Ось як зараз виглядає дзеркало телескопа Вебба в космосі:

[ + – ] Вирівнявши дзеркала, Джеймс Вебб зробив це "селфі", щоб показати свій новий вигляд

Після того, як його дзеркала вирівнялися, Вебб зробив чітке зображення зірки — 2MASS J17554042 +6551277. Ця зірка є новою метою Вебба, раніше він використав HD 84406, зірку в сузір'ї Велика Ведмедиця, щоб сфокусувати дзеркала та вирівняти їх як єдине ціле.

Червоний фільтр посилює візуальний контраст:

[ + – ] Хоча зірка 2MASS J17554042+6551277 знаходиться в центрі цього зображення, на задньому плані також можна побачити далекі галактики та інші зірки

"2MASS J17554042+6551277 — одна з багатьох зірок, які ми використовуємо протягом всього процесу введення в експлуатацію телескопа, зазвичай їх вибирають не тому, що вони особливі, а через те, що вони мають правильну яскравість у потрібних частинах неба для наших випробувань", — зазначили вчені.

Оптична чутливість Вебба дозволить побачити не лише зірки, а й далекі галактики.