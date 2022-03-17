Ученые получили новое изображение Джеймса Уэбба и самый четкий снимок звезды (фото)

Уэбб предназначен для обнаружения света за пределами видимого диапазона, что позволяет ему создавать изображения самых слабых и отдаленных объектов во Вселенной.

Космический телескоп Джеймс Уэбб наконец-то завершил важнейший этап: первичное зеркало телескопа теперь полностью выровнено. В честь этого события он передал самое четкое фото звезды 2MASS J17554042+6551277, пишет Inverse.

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Также ученым удалось получить изображение самого телескопа, сделанное космическим телескопом оптического диапазона Gaia, который занимается составлением подробной трехмерной карты нашей галактики. Оба аппарата находятся на орбите вокруг так называемой точки Лагранжа 2 (или L2), что позволило Gaia увидеть Уэбба.

18 февраля оба космических аппарата находились на расстоянии 1 млн км друг от друга, при этом Gaia смотрел на огромный солнечный щит Уэбба. В поле зрения Gaia попало очень мало отраженного солнечного света из-за чего Уэбб выглядит как крошечное, тусклое пятнышко света без видимых деталей.

Основная задача Gaia состоит в том, чтобы записывать положение и движение объектов в космосе, а не делать прямые снимки, но его инструмент для картографирования неба все же смог запечатлеть Уэбба.

[ + – ] Телескоп Джеймс Уэбб

"Несмотря на то, что впереди еще недели и месяцы, чтобы полностью раскрыть всю мощь этой новой обсерватории, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что оптика Уэбба будет работать в соответствии со всеми правилами или даже лучше", — рассказал Томас Зурбухен, заместитель администратора директората научных миссий NASA.

Телескоп Уэбба предназначен для обнаружения света за пределами видимого диапазона — в инфракрасном диапазоне. Это позволяет ему создавать изображения самых слабых и отдаленных объектов во Вселенной.

Прибор оснащен зеркалом шириной 6 м и толщиной 10 см, состоящим из 18 шестиугольных сегментов, сделанных из бериллия с золотым напылением. Вместе 18 сегментов действуют как одно большое зеркало.

11 марта эти зеркальные сегменты впервые (почти) выровнялись. Это событие дает надежду команде на то, что оптические характеристики Уэбба будут соответствовать поставленным целям. Этот подвиг стал возможен только сейчас, потому что при создании зеркала такого размера оно должно складываться, чтобы поместиться в ракету, которая доставит его в космос.

Вот как сейчас выглядит зеркало телескопа Уэбба в космосе:

[ + – ] Выровняв зеркала, Джеймс Уэбб сделал это "селфи", чтобы показать свой новый вид

После того, как его выравнивание зеркал было завершено, Уэбб сделал потрясающе четкое изображение звезды — 2MASS J17554042+6551277. Эта звезда является новой целью Уэбба, ранее он использовал HD 84406, звезду в созвездии Большая Медведица, чтобы сфокусировать зеркала и выровнять их как единое целое.

Красный фильтр усиливает визуальный контраст:

[ + – ] Хотя звезда 2MASS J17554042+6551277 находится в центре этого изображения, на заднем плане также можно увидеть далекие галактики и другие звезды

"2MASS J17554042+6551277 — одна из многих звезд, которые мы используем на протяжении всего процесса ввода в эксплуатацию телескопа, обычно их выбирают не потому, что они особенные, а из-за того, что они имеют правильную яркость в нужных частях неба для наших испытаний", — отметили ученые.

Оптическая чувствительность Уэбба позволит увидеть не только звезды, но и далекие галактики.