Космічний телескоп Джеймса Вебба дослідить одну з таємниць Туманності Оріону

За допомогою нового телескопа астрономи хочуть дізнатися, як саме молоді масивні зірки формують середовище, в якому вони знаходяться.

Туманність Оріона, що знаходиться приблизно за 1350 світлових років, відома як область зореутворення. Тут щільні хмари пилу і газу весь час стискуються і перетворюються на зародок зірки, які потім поступово збільшуються, доки всередині починається ядерний синтез. Але надто велика кількість пилу закриває області зіркоутворення від спостережень оптичних телескопів. Але телескоп імені Джеймса Вебба спостерігатиме за Всесвітом в інфрачервоному діапазоні, і він зможе побачити всі секрети зіркоутворення в Туманності Оріону, повідомляє Space.

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За словами вчених, телескоп Вебба зосередиться на певній області Туманності Оріона, щоб з'ясувати, як масивні молоді зірки формують середовище, в якому вони знаходяться. Можливо, це навіть допоможе зрозуміти, як сформувалася наша власна Сонячна система. Космічний телескоп вивчить, як зірковий вітер і випромінювання молодих зірок впливають на їхнє середовище на початковій стадії формування зірок.

[ + – ] Туманність Оріону на зображенні, отриманому космічним телескопом Габбл Фото: ISS

Вчені називають досліджувану область Туманності Оріону областю фотодисоціації. Вона показує, як ультрафіолетове світло молодих зірок створює нейтральну, теплу зону газу та пилу. Ця зона охоплює область між іонізованим газом, що оточує зірки, та хмарами, в яких вони народжуються.

"Ультрафіолетове випромінювання сильно впливає на хімічний склад газу в цих регіонах і виступає як найважливіше джерело тепла", — говорить Елс Пітерс з Університету Західного Онтаріо.

Як саме формуються планети в умовах такого випромінювання, досі невідомо, тому вчені сподіваються, що дані Вебба допоможуть дізнатися, як це випромінювання впливає на масу та склад новонароджених планет.

За словами дослідників, область фотодисоціації має як мінімум чотири окремі зони:

Молекулярна зона, холодна та щільна область, де газ знаходиться у формі молекул і де можуть утворюватися зірки;

Фронт дисоціації, де молекули розпадаються на атоми в разі підвищення температури;

Фронт іонізації, коли газ позбавляється від електронів і стає іонізованим через різке підвищення температури;

Повністю іонізований потік газу область атомарного іонізованого водню.

Вчені сподіваються, що телескоп Вебба зможе вивчити кожну з цих зон і дізнатися більше про фізичні умови в цих регіонах.

За словами вчених, які будуть аналізувати дані космічного телескопа Вебба, нове дослідження, можливо, дасть відповідь на питання, як сформувалася наша Сонячна система.

"Сонячна система сформувалася в регіоні, який схожий на Туманність Оріону, тому спостереження за нею можуть допомогти зрозуміти ранні етапи створення нашої зіркової системи", — кажуть вчені.

Туманність Оріона перебуває в сузір'ї Оріона. Вона є частиною більшої структури — Хмари Оріону, до якої входить, наприклад, Туманність Кінська Голова.

[ + – ] Туманність Кінська Голова Фото: wikipedia

Нагадуємо, що вчені назвали першу планету, яку має дослідити телескоп Вебба на наявність життя. На планеті Kepler-442b найімовірніше є рідка вода на поверхні, і вона дуже схожа на Землю.