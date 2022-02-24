Там точно має бути життя: названо планету, яку телескоп Вебба повинен дослідити першою

Якщо позаземне життя й існує, то воно має бути саме на цій планеті, де умови для зародження життя навіть кращі, ніж на Землі.

Колишній астронавт Канадського космічного агентства Кріс Гедфілд, який став першим канадцем, що вийшов у відкритий космос, заявив, що космічному телескопу Вебба слід уважно придивитися до планети Kepler-442b. Там найімовірніше є рідка вода на поверхні, вона дуже схожа на Землю, і там з великою ймовірністю може бути життя. Його підтримують й астрономи, повідомляє Futurism.

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Найпотужніший на цей час космічний телескоп імені Джеймса Вебба, який розпочне свою роботу вже цього літа, націлений, крім усього іншого, і на пошук позаземного життя на інших планетах.

На сьогодні астрономи підтвердили існування майже 5 тисяч екзопланет і ще багато хто з них очікує на вихід зі статусу кандидата в екзопланету. Вчені вважають, що існує приблизно 300 млн планет, які ще не знайшли. На деяких із них має існувати рідка вода на поверхні. Тільки космічний телескоп "Кеплер" підтвердив, що є кілька сотень таких планет.

[ + – ] Космічний телескоп "Кеплер" пропрацював у космосі з 2009 по 2018 рік Фото: wikipedia

Колишній астронавт Кріс Гедфілд вважає, що особливу увагу під час пошуку позаземного життя телескоп Вебба повинен звернути на планету під назвою Kepler-442b. Вона знаходиться на відстані 1200 світлових років від нас. Гедфілд посилається на думку астрономів, які вважають, що саме ця планета може бути не просто придатною для появи життя, а там навіть кращі умови для цього, ніж на Землі.

Kepler-442b — це планета, яка навколо помаранчевого карлика під назвою Kepler-442 знаходиться в сузір'ї Ліри. За словами вчених, ця планета приблизно в 1,3 раза більша за нашу Землю.

[ + – ] Порівняння планети Kepler-442b та Землі Фото: wikipedia

Справді, американські астрономи вважають, що кілька планет, зокрема Kepler-442b, можуть мати на поверхні таку ж рідку воду, як і на Землі. За словами вчених із Вашингтонського університету, деякі планети, які виявив космічний телескоп "Кеплер", дійсно можуть бути земного типу. Такий висновок дослідники зробили, досліджуючи найпріоритетніші планети, з яких варто розпочати пошук позаземного життя.

Для цього космічний телескоп Вебба використовуватиме різні методи. Фокус вже писав, що астрономи припускають, що телескоп зможе за допомогою своїх приладів настільки точно просканувати атмосфери інших планет, що виявить там життя. Зокрема й за допомогою наявності ознак техносигнатур, наприклад, забруднення атмосфери, що відбувається лише через існування там індустріально розвиненої цивілізації.

Поки що телескоп Вебба тільки вирівнює своє головне дзеркало, щоб почати роботу вже влітку 2022 року і надсилає на Землю дивовижні знімки.