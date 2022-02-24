Там точно должна быть жизнь: названа планета, которую телескоп Уэбба должен изучить первой

Если внеземная жизнь и существует, то она должна быть именно на этой планете, где условия для зарождения жизни даже лучше, чем на Земле.

Бывший астронавт Канадского космического агентства Крис Хэдфилд, который стал первым канадцем, вышедшим в открытый космос, заявил, что космическому телескопу Уэбба нужно внимательно присмотреться к планете Kepler-442b. Там скорее всего, есть жидкая вода на поверхности, она очень похожа на Землю и там с большой вероятностью может быть жизнь. Его поддерживают и астрономы, сообщает Futurism.

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Самый мощный на данный момент космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который начнет свою работу уже этим летом, нацелен, кроме всего прочего, и на поиск внеземной жизни на других планетах.

На сегодня астрономы подтвердили существование почти 5 тысяч экзопланет и еще многие из них ожидают выхода из статуса кандидата в экзопланету. Ученые считают, что существует примерно 300 млн планет, которые еще не обнаружили. На некоторых из них должна существовать жидкая вода на поверхности. Только космический телескоп "Кеплер" подтвердил, что существует несколько сотен таких планет.

[ + – ] Космический телескоп "Кеплер" проработал в космосе с 2009 по 2018 год Фото: wikipedia

Бывший астронавт Крис Хэдфилд считает, что особое внимание при поиске внеземной жизни телескоп Уэбба должен обратить на планету под названием Kepler-442b. Она находится на расстоянии 1200 световых лет от нас. Хэдфилд ссылается на мнение астрономов, которые считают, что именно эта планета может быть не просто пригодна для появления жизни, а там даже лучше условия для этого, чем на Земле.

Kepler-442b – это планета, которая вокруг оранжевого карлика под названием Kepler-442 и находится в созвездии Лиры. По словам ученых, данная планета примерно в 1,3 раза больше, чем наша Земля.

[ + – ] Сравнение планеты Kepler-442b и Земли Фото: wikipedia

Действительно, американские астрономы считают, что несколько планет, в том числе и Kepler-442b, могут иметь на поверхности такую же жидкую воду, как и на Земле. По словам ученых из Вашингтонского университета, некоторые планеты, которые обнаружил космический телескоп "Кеплер" действительно могут быть земного типа. Такой вывод исследователи сделали в ходе исследования по поиску наиболее приоритетных планет, с которых стоит начать поиск внеземной жизни.

Для этого космический телескоп Уэбба будет использовать разные методы. Фокус уже писал о том, что астрономы предполагают, что телескоп сможет с помощью своих приборов настолько точно просканировать атмосферы других планет, что обнаружит там жизнь. В том числе и при помощи наличия признаков техносигнатур, например, загрязнения атмосферы, которая происходит только в случае существования там индустриально развитой цивилизации.

Пока телескоп Уэбба только выравнивает свое главное зеркало, чтобы начать работу уже летом 2022 года и тем не менее присылает на Землю удивительные снимки.