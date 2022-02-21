Похожа на снежинку. Телескоп Уэбба сфотографировал звезду с помощью всех 18 зеркал (фото)

Астрономы наблюдали за звездой HD 84406. Ученые планируют постепенно корректировать зеркальные сегменты до тех пор, пока 18 точек не станут единой звездой.

Космический телескоп Джеймс Уэбб близок к завершению своего первого этапа выравнивания 18 сегментов зеркал, которое выполнялось с помощью камеры NIRCam, пишет Futurism.

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В ходе своего недавнего исследования астрономы наблюдали за звездой HD 84406, которая была намеренно преобразована в 18 объектов шестиугольной формы. Каждый из 18 сегментов первичного зеркала Уэбба запечатлел звезду в виде уникальных точек, которые в конечном итоге, будут выровнены в единый четкий снимок. Однако промежуточный результат изображает звезду в шестиугольном узоре, напоминая снежинку.

В следующем месяце команда будет постепенно корректировать зеркальные сегменты до тех пор, пока 18 точек не станут одной звездой на изображении.

[ + – ] Ученые "сшили" фотографии вместе и сотворили большую мозаику, которая отражает сигнатуру каждого сегмента главного зеркала в одном кадре

В процессе получения изображений, который начался 2 февраля, телескоп Уэбба был перенацелен на 156 различных позиций вокруг местоположения звезды и создал 1560 снимков с помощью 10 детекторов NIRCam. Вся работала заняла около 25 часов, но телескоп смог определить местоположение целевой звезды в каждом из ее зеркальных сегментов в течение первых 6 часов и 16 экспозиций. После чего фотографии вместе "сшили" и создали большую мозаику, которая отражает сигнатуру каждого сегмента главного зеркала в одном кадре.

Получение такого большого количества данных прямо в первый день потребовало бесперебойной работы всех научных операций Уэбба и систем обработки данных на Земле.

В будущем снимки Уэбба будут становиться все более четкими, детализированными и сложными по мере того, как остальные три его инструмента достигнут запланированных низких рабочих температур и начнут собирать данные. Ожидается, что первые научные снимки будут доставлены на Землю летом.

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До тех пор в ближайшее время ученым необходимо будет проделать большую работу, чтобы подготовить космический аппарат к полноценным научным операциям с применением всех четырех его инструментов.

Напомним, что в январе этого года ученым удалось запечатлеть на 300-секундной экспозиции телескоп Джеймса Уэбба, который "затерялся" среди звезд.

А в феврале телескоп зафиксировал первые фотоны звездного света.