Космический телескоп Джеймса Уэбба увидел свой первый звездный свет

Исследователи говорят, что первые снимки телескопа будут расфокусированными и зернистыми.

Космический телескоп Джеймса Уэбба начал процесс калибровки сегментов своего главного зеркала, который займет около трех месяцев. Теперь же NASA сообщает, что команда Уэбба впервые увидела фотоны звездного света, которые прошли через телескоп. Об этом сообщает Futurism.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые из NASA говорят, что первый звездный свет был обнаружен с помощью камеры ближнего инфракрасного излучения (NIRCam). Также отмечается, что первые снимки телескопа будут слишком расфокусированы, но со временем команда настроит телескоп. Группа инженеров и ученых, которые занимаются обслуживанием космического телескопа, готова к выравниванию главного зеркала Джеймса Уэбба и дальнейшей работе.

"Первые снимки космического телескопа Уэбба не будут такими же красивыми фотографиями Вселенной, как те что он сделает позже этим летом. Его первые снимки будут иметь исключительно технические и научные цели", – говорится в пресс-релизе NASA.

Путь телескопа Уэбба к снимкам неизвестной Вселенной не будет слишком отличаться от процесса, через который прошел телескоп Хаббл. Эксперты из NASA говорят, что идея телескопа Хаббла появилась в конце 1960-х, а его запуск состоялся в апреле 1990 года. К маю того же года исследователи получили первое изображение. Снимок был на 50% четче, чем изображения с наземных телескопов, но все равно было не слишком вдохновляющим.

[ + – ] Первый снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Но уже через некоторое время качество изображений Хаббла существенно улучшилось. В марте 1991 года NASA опубликовало первые наблюдения за Юпитером, в частности полноценную цветную фотографию, которая была сделана с помощью широкоугольной камеры.

[ + – ] Первый снимок Юпитера, который был сделан телескопом Хаббл Фото: NASA

В 1995 году телескоп Хаббл сделал свои культовые снимки, включая газовые столбы туманности Орла, известные как Столпы Творения.

[ + – ] Легендарный снимок телескопа Хаббл - Столпы Творения. Фото: NASA

Известие о том, что телескоп Уэбба уловил первые фотоны звездного света сильно напоминают начало пути телескопа Хаббла. Его первые снимки были черно-белыми и зернистыми, но потом последовали захватывающие Столпы Творения.

Напомним, недавно телескоп Уэбба начал процесс охлаждения, чтобы заняться калибровкой главного зеркала и запуском всех приборов. Температура приборов телескопа в конечном итоге, должна достигнуть -240 градусов Цельсия.