Космічний телескоп Джеймса Вебба побачив своє перше зоряне світло

Дослідники кажуть, що перші знімки телескопа будуть розфокусованими та зернистими.

Космічний телескоп Джеймса Вебба розпочав процес калібрування сегментів свого головного дзеркала, який триватиме близько трьох місяців. Тепер же NASA повідомляє, що команда Вебба вперше побачила фотони зоряного світла, які пройшли телескопом. Про це повідомляє Futurism.

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Учені з NASA кажуть, що перше зоряне світло було виявлено за допомогою ближнього інфрачервоного випромінювання (NIRCam). Також наголошується, що перші знімки телескопа будуть надто розфокусовані, але згодом команда налаштує телескоп. Група інженерів і вчених, які займаються обслуговуванням космічного телескопа, готова до вирівнювання головного дзеркала Джеймса Вебба та подальшої роботи.

"Перші знімки космічного телескопа Вебба не будуть такими ж красивими фотографіями Всесвіту, як ті, що він зробить пізніше цього літа. Його перші знімки матимуть виключно технічні та наукові цілі", — йдеться в пресрелізі NASA.

Шлях телескопа Вебба до знімків невідомого Всесвіту не надто відрізнятиметься від процесу, через який пройшов телескоп Габбл. Експерти з NASA кажуть, що ідея телескопа Габбл з'явилася наприкінці 1960-х, а його запуск відбувся у квітні 1990 року. До травня того року дослідники отримали перше зображення. Знімок був на 50% чіткіший, ніж зображення з наземних телескопів, але все одно було не надто надихаючим.

[ + – ] Перший знімок телескопа Габбл Фото: ISS

Але вже через деякий час якість зображень Габбла суттєво покращилася. У березні 1991 року NASA опублікувало перші спостереження за Юпітером, зокрема повноцінну кольорову фотографію, зроблену за допомогою ширококутної камери.

[ + – ] Перший знімок Юпітера, зроблений телескопом Габбл Фото: ISS

У 1995 телескоп Габбл зробив свої культові знімки, включаючи газові стовпи туманності Орла, відомі як Стовпи творіння.

[ + – ] Легендарний знімок телескопа Габбл — Стовпи творіння. Фото: ISS

Звістка про те, що телескоп Вебба вловив перші фотони зоряного світла, нагадують початок шляху телескопа Габбл. Його перші знімки були чорно-білими та зернистими, але потім пішли захоплюючі Стовпи творіння.

Нагадаємо, нещодавно телескоп Вебба розпочав процес охолодження, щоб зайнятися калібруванням головного дзеркала та запуском усіх приладів. Температура приладів телескопа зрештою повинна досягти -240 градусів Цельсія.