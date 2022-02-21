Схожа на сніжинку. Телескоп Вебба сфотографував зірку за допомогою всіх 18 дзеркал (фото)

Астрономи спостерігали за зіркою HD 84406. Учені планують поступово коригувати дзеркальні сегменти доти, доки 18 точок не стануть єдиною зіркою.

Космічний телескоп Джеймс Вебб близький до завершення свого першого етапу вирівнювання 18 сегментів дзеркал, яке виконувалося за допомогою камери NIRCam, пише Tribune India.

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У ході свого недавнього дослідження астрономи спостерігали за зіркою HD 84406, яка була навмисно перетворена на 18 об'єктів шестикутної форми. Кожен із 18 сегментів первинного дзеркала Вебба зобразив зірку у вигляді унікальних точок, які зрештою будуть вирівняні в єдиний чіткий знімок. Проте проміжний результат зображує зірку в шестикутному узорі, нагадуючи сніжинку.

Наступного місяця команда поступово коригуватиме дзеркальні сегменти доти, доки 18 точок не стануть однією зіркою на зображенні.

[ + – ] Учені "зшили" фотографії разом і створили велику мозаїку, яка відображає сигнатуру кожного сегмента головного дзеркала в одному кадрі

У процесі отримання зображень, який розпочався 2 лютого, телескоп Вебба був перенацілений на 156 різних позицій навколо розташування зірки та створив 1560 знімків за допомогою 10 детекторів NIRCam. Уся працювала зайняла близько 25 годин, але телескоп зміг визначити місце цільової зірки в кожному з її дзеркальних сегментів протягом перших 6 годин і 16 експозицій. Після чого фотографії разом "зшили" та створили велику мозаїку, яка відображає сигнатуру кожного сегмента головного дзеркала в одному кадрі.

Отримання такої великої кількості даних прямо в перший день вимагало безперебійної роботи всіх наукових операцій Вебба та систем обробки даних на Землі.

У майбутньому знімки Вебба будуть дедалі чіткішими, деталізованішими та складнішими в міру того, як інші три його інструменти досягнуть запланованих низьких робочих температур і почнуть збирати дані. Очікується, що перші наукові знімки буде доставлено на Землю влітку.

[ + – ] Телескоп Джемс Вебб

До того найближчим часом ученим необхідно буде зробити велику роботу, щоб підготувати космічний апарат до повноцінних наукових операцій із застосуванням усіх чотирьох його інструментів.

Нагадаємо, що в січні цього року вченим вдалося зафіксувати на 300-секундній експозиції телескоп Джеймса Вебба, який "загубився" серед зірок.

А в лютому телескоп зафіксував перші фотони зоряного світла.