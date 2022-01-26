За 1,6 млн км від Землі. Астрономи показали, як телескоп Вебба "загубився" серед зірок (фото)

Учені сподіваються, що телескоп дозволить їм зазирнути в минуле, до часів формування Всесвіту та галактик, а також допоможе розглянути далекі екзопланети та їхні атмосфери.

Проєкт Virtual Telescope опублікував перше зображення "Джеймса Вебба", що ширяє серед зірок. На 300-секундній експозиції, знятій телескопом "Єлена", прилад зображений на відстані близько 1,6 млн км від Землі, пише Inverse.

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На знімку знято останній етап історії амбітного проєкту, спільного підприємства NASA, Європейського космічного агентства та Канадського космічного агентства.

Через 30 днів після запуску телескоп розміром із тенісний корт досяг свого кінцевого пункту призначення – другої точки Лагранжа, розташованої приблизно за 1,6 млн км від Землі.

Звідти він розпочне свою амбітну місію, щоб розглянути далекі екзопланети та їхні атмосфери, допомогти відповісти на таке масштабне питання як швидкість розширення Всесвіту, а також відшукати світло перших зірок і галактик, що сформувалися після Великого вибуху.

Дослідники планують провести наступні 3 місяці, налаштовуючи дзеркальні сегменти інфрачервоного телескопа та тестуючи його прилади, а також, як зазначив Білл Очс — керівник проекту Webb із Центру космічних польотів імені Годдарда, вчені займуться вирівнюванням його дзеркал, активацією та введенням в експлуатацію.

[ + – ] Телескоп "Джеймс Вебб" після запуску в космос на Різдво 2021 року

"Джеймс Вебб" є досконалішим апаратом, ніж знаменитий космічний телескоп "Габбл". Він не тільки робитиме знімки найперших зірок у Всесвіті, але й вивчатиме атмосфери планет, що обертаються навколо зірок за межами нашої власної Сонячної системи, щоб з'ясувати, чи можуть вони бути придатними для життя або навіть заселеними.

Революційний апарат перебуватиме на спеціальній орбіті навколо точки в космосі, відомої як точка Лагранжа 2, або L2 — точка, яка допоможе зберегти стабільність його положення щодо Землі та Сонця. Це захистить телескоп від великих перепадів температури та дозволить гігантському сонцезахисному щиту блокувати тепло, що йде від Сонця. Для нормального функціонування приладів у телескопі повинні підтримуватися постійні надхолодні умови — близько -223 °C.

[ + – ] "Джеймс Вебб" є досконалішим апаратом, ніж знаменитий космічний телескоп "Габбл"

Також варто відзначити, що у своєму остаточному вигляді "Джеймс Вебб", заввишки близько 3 поверхи та з дзеркалом 6 м у поперечнику, дуже великий для космічних польотів. Тому вченим довелося запускати його в складеному вигляді, усередині ракети "Аріан-5". Очікується, що перші космічні знімки приладу будуть оприлюднені цього літа.

Нагадаємо, що "Джеймс Вебб" був запущений у космос 25 грудня з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Планується, що прилад вартістю 10 млрд доларів замінить собою запущений у 1990 році "Габбл".

А ось 4 січня вченим вдалося успішно розгорнути сонцезахисний екран телескопа. Він необхідний "Джеймсу Веббу" для того, щоб підтримувати роботу його приладів, захищаючи від нагрівання сонячним промінням.