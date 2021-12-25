У космос запущено найбільший у світі телескоп "Джеймс Вебб" вартістю $10 млрд (відео, фото)

Новий телескоп покликаний замінити відомий "Хаббл", який перебуває у космосі понад 30 років.

Сьогодні 25 грудня з космодрому Куру у Французькій Гвіані ракета-носій "Аріан-5" вивела на орбіту найбільший космічний телескоп "Джеймс Вебб". Новий телескоп — надія світової астрономії та гордість NASA, вартістю 10 мільярдів доларів, має замінити собою запущений у 1990 році "Хаббл", повідомляє NASA у своєму Twitter.

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Завдання космічної місії полягає у отриманні нових даних, які дозволять продовжити вченим вивчати еволюцію всесвіту, і навіть продовжити пошуки позаземного життя. Флагман космічної індустрії зможе спостерігати об'єкти у всесвіті, які світяться у мільярди разів слабше, ніж видимі без телескопа зірки. Це дозволить виявити раніше невідомі науці об'єкти, вік яких становить близько 13 млрд років, розширити межі спостережуваного Всесвіту та визначати хімічний склад атмосфер планет, що обертаються навколо далеких зірок.

[ + – ] Телескоп "Джеймс Вебб" у "нерозкритому" стані

Що відомо про телескоп "Джеймс Вебб"?

Найпотужніший телескоп, названий на честь другого керівника NASA Джеймса Вебба, був спільно розроблений американським, канадським та європейським космічними агентствами не є продовженням "Хаббла", а являється абсолютно новою розробкою. Над його створенням працювало понад 2 тисячі фахівців. Апарат вагою 6,5 тонн вміє вловлювати світло в діапазоні довжини хвиль від півмікрону — нижньої межі видимого світла, до середнього інфрачервоного діапазону 25 мікрон. Для цього телескоп оснащений найбільшим дзеркалом серед усіх запущених у космос телескопів — його діаметр становить 6,5 метрів.

"Джеймс Вебб" полетів у космос під прикриттям гігантської "зоряної парасольки" площею 150 кв метрів. Цей щит у вигляді гігантської квітки захистить телескоп від зоряного випромінювання. Він складається з п'яти шарів поліамідної плівки із золота, кожен з яких не товщі за людське волосся. За допомогою цієї технології телескоп буде працювати в оптимальному температурному режимі, що знаходиться в межах -266 ° С, що всього на 7 ° С вище абсолютного нуля.

Однак таку низьку температуру можна знайти лише у певних точках Сонячної системи. Таку точку було знайдено — фахівці називають її точкою L2 (точка Лагранжа-2 в системі Сонце — Земля), що знаходиться на відстані 1,5 млн км від Землі. Перебуваючи в ній, апарат можна одночасно розвернути "спиною" до Сонця, Землі та Місяця.

Телескоп розрахований на експлуатацію терміном 10 років, але перебувати в космосі він буде протягом мінімум 5 років. Для того, щоб запустити весь функціонал телескопа, потрібно близько 12 місяців, тому перші дані вчені зможуть отримати тільки через рік.

Раніше повідомлялося, що сонячний зонд "Паркер", який займається вивченням атмосфери Сонця, здійснив історичний "дотик", пролетівши через корону зірки ще наприкінці квітня 2021 року.

Одне із завдань космічного апарату NASA – зрозуміти як Сонце створює "космічну погоду", яка впливає на все, починаючи від роботи супутників, астронавтів і полярних сяйв на Землі.