Історична подія: вперше земний космічний апарат "торкнувся" Сонця

Учені оголосили про те, що сонячний зонд "Паркер" офіційно "доторкнувся" до Сонця, пірнувши в сонячну атмосферу, яка називається корона.

Сонячний зонд "Паркер", який займається вивченням атмосфери Сонця, пролетів через корону ще наприкінці квітня 2021 року. За словами вчених, увесь цей час вони ретельно вивчали отримані дані, щоб офіційно підтвердити цей факт. 14 грудня на засіданні Американської геофізичної спілки вчені офіційно заявили, що космічний апарат NASA здійснив історичний "дотик" до нашої зірки, повідомляє The Guardian.

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За допомогою сонячного зонда вчені хочуть дізнатися більше про корону Сонця та про природу сонячних спалахів.

5 годин в атмосфері Сонця

Учені кажуть, що космічний апарат тричі занурювався в атмосферу Сонця. При цьому він знаходився на відстані 13 млн км від центру нашої зірки. Усе це зонд здійснив під час свого 8-го близького обльоту Сонця.

"Під час свого першого занурення в корону Сонця, "Паркер" рухався зі швидкістю понад 100 км/сек і пробув там майже 5 годин", — говорить Джастін Каспер з Університету штату Мічиган.

[ + – ] Те, що "побачив" зонд "Паркер" в атмосфері Сонця

Результати занурення

Згідно з отриманими даними із сонячного зонда в короні виявилося більше пилу, ніж очікували вчені, каже Нур Рауафі з Університету Джона Гопкінса, Балтімор, США.

Під час майбутніх заходів в атмосферу Сонця зонд зможе отримати більше інформації про походження сонячного вітру, а також учені зможуть дізнатися, як він нагрівається і прискорюється, відлітаючи в космос, говорить Рауафі.

[ + – ] Сонячний зонд "Паркер" біля Сонця. Ілюстрація Фото: ISS

Може, це був не єдиний раз

Учені поки що не мають офіційного підтвердження, але вони вважають, що під час 9-го обльоту Сонця, "Паркер" також здійснив занурення в корону. Для того, щоб це підтвердити, будуть проводитися додаткові дослідження.

У листопаді 2021 року зонд "Паркер" під час 10-го обльоту Сонця встановив два рекорди: швидкості та відстані від нашої зірки. Тоді він набрав швидкість 163 км/с і був на відстані 8,5 млн км від поверхні зірки.

До 2025 року зонд повинен наблизитися до Сонця на відстань трохи більше 6 млн км від поверхні.

Нагадуємо, що схожа на Сонце зірка вибухнула небаченим суперспалахом.