Историческое событие: впервые земной космический аппарат "коснулся" Солнца

Ученые объявили о том, что солнечный зонд "Паркер" официально "коснулся" Солнца, нырнув в солнечную атмосферу, которая называется корона.

Солнечный зонд "Паркер", который занимается изучением атмосферы Солнца, пролетел через корону еще в конце апреля 2021 года. По словам ученых все это время они тщательно изучали полученные данные, чтобы официально подтвердить этот факт. 14 декабря на заседании Американского геофизического союза ученые официально заявили, что космический аппарат NASA осуществил историческое "прикосновение" к нашей звезде, сообщает The Guardian.

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С помощью солнечного зонда ученые хотят узнать больше о короне Солнца и о природе солнечных вспышек.

5 часов в атмосфере Солнца﻿

Ученые говорят, что космический аппарат 3 раза погружался в атмосферу Солнца. При этом он находился на расстоянии 13 млн км от центра нашей звезды. Все это зонд осуществил во время своего 8-го близкого облета Солнца.

"Во время своего первого погружения в корону Солнца, "Паркер" двигался со скоростью более 100 км/с и пробыл там около 5 часов", — говорит Джастин Каспер из Университета штата Мичиган.

[ + – ] То, что "увидел" зонд "Паркер" в атмосфере Солнца

Результаты погружения

Согласно полученным данным с солнечного зонда в короне оказалось больше пыли, чем ожидали ученые, говорит Нур Рауафи из Университета Джона Хопкинса, Балтимор, США.

Во время будущих заходов в атмосферу Солнца, зонд сможет получить больше информации о происхождении солнечного ветра, а также ученые смогут узнать, как как он нагревается и ускоряется, улетая в космос, говорит Рауафи.

[ + – ] Солнечный зонд "Паркер" возле Солнца. Иллюстрация Фото: NASA

Может это был не единственный раз

У ученых пока нет официального подтверждения, но они считают, что во время 9-го облета Солнца, "Паркер" также осуществил погружение в корону. Для того,чтобы это подвердить будут проводится дополнительные исследования.

В ноябре 2021 года зонд "Паркер" во время 10-го облета Солнца установил два рекорда: скорости и расстояния от нашей звезды. Тогда он набрал скорость 163 км/с и находился на расстоянии 8,5 млн км от поверхности звезды.

К 2025 году зонд должен приблизится к Солнцу на расстояние чуть больше 6 млн км от поверхности.

Напоминаем, что похожая на Солнце звезда разразилась невиданной супервспышкой.