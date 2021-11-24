Солнечный зонд "Паркер" установил два рекорда: скорости и расстояния от Солнца

Зонд, который был запущен в 2018 году и предназначен для изучения нашей звезды приблизился на еще меньшее расстояние к Солнцу, чем раньше с еще большей скоростью.

В NASA заявили, что солнечный зонд "Паркер" во время своего 10 близкого облета Солнца набрал скорость 163 км/с или 586 000 км/ч и находился пока что ближе всего поверхности звезды – фотосфере – на расстоянии в 8,5 млн км, сообщает Space.

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Одна из задач космического аппарата NASA – понять как Солнце создает "космическую погоду", которая влияет на все, начиная от работы спутников, на астронавтов и появление полярных сияний на Земле. Во время очередного облета Солнца зонду "Паркер" удалось установить 2 рекорда – расстояния от звезды и скорости полета. В августе этого года "Паркер" приблизился к Солнцу на расстояние примерно в 10,4 млн км, при этом его скорость составляла примерно 532 тысячи километров в час.

[ + – ] Солнечный зонд "Паркер" возле Солнца. Иллюстрация. Фото: NASA

"Переживет" любые трудности

Чтобы солнечный зонд не сгорел во время приближения к Солнцу, инженеры оборудовали его специальной теплозащитным покрытием. Согласно заявления представителей NASA, новые данные показывают, что возле Солнца значительно больше пыли, чем предполагалось. Но зонд сможет выдержать и это испытание.

"Мы создали специальное покрытие, которое выдержит любые удары пыли ", — говорит Джим Киннисон из Университета имени Джона Хопкинса, ученые которого координирует работу зонда.

"Мы предусмотрели такое развитие событий во время испытаний на Земле и все системы на борту зонда справятся с влиянием космической среды", — говорит ученый.

Ученые надеются, что солнечный зонд "Паркер" установит новые рекорды. Особенно после того, как он совершит 2 облета Венеры в 2023-м и в 2024-м году. В декабре 2024 года космический аппарат приблизится к Солнцу на расстояние в 6,2 млн км, при этом он должен набрать скорость в более чем 690 тысяч километров в час.

Солнечный зонд "Паркер"

Запущен в космос в августе 2018 года

Назван в честь американского ученого Юджина Паркера

91-летний Паркер присутствовал при запуске зонда

Напоминаем, что с помощью зонда "Паркер" астрономы впервые увидели, что находится на орбите Венеры.