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Сонячний зонд "Паркер" установив два рекорди: швидкості та відстані від Сонця

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Зонд, Паркер, Сонце, NASA
Фото: ISS | Сонячний зонд "Паркер" біля Сонця. Ілюстрація.

Зонд, який був запущений у 2018 році та призначений для вивчення нашої зірки, наблизився на ще меншу відстань до Сонця, ніж раніше, з іще більшою швидкістю.

У NASA заявили, що сонячний зонд "Паркер" під час свого 10 близького обльоту Сонця набрав швидкість 163 км/с або 586 000 км/год і перебував поки що ближче за все до поверхні зірки — фотосфери — на відстані 8,5 млн км. Space.

Одне із завдань космічного апарату NASA – зрозуміти, як Сонце створює "космічну погоду", яка впливає на все, починаючи від роботи супутників, на астронавтів і появу полярних сяйв на Землі. Під час чергового обльоту Сонця зонду "Паркер" вдалося встановити 2 рекорди — відстані від зірки та швидкості польоту. У серпні цього року "Паркер" наблизився до Сонця на відстань приблизно 10,4 млн км, при цьому його швидкість становила приблизно 532 тисячі кілометрів на годину.

Зонд, Паркер, Сонце, NASA
Сонячний зонд "Паркер" біля Сонця. Ілюстрація.
Фото: ISS

"Переживе" будь-які труднощі

Щоб сонячний зонд не згорів під час наближення до Сонця, інженери обладнали його спеціальним теплозахисним покриттям. Згідно з заявою представників NASA, нові дані показують, що біля Сонця значно більше пилу, ніж передбачалося. Але зонд зможе витримати це випробування.

"Ми створили спеціальне покриття, яке витримає будь-які удари пилу", — каже Джим Кіннісон із Університету імені Джона Гопкінса, учені якого координують роботу зонда.

"Ми передбачили такий розвиток подій під час випробувань на Землі, і всі системи на борту зонда впораються з упливом космічного середовища", — каже вчений.

Учені сподіваються, що сонячний зонд "Паркер" встановить нові рекорди. Особливо після того, як він здійснить 2 обльоти Венери у 2023-му та 2024-му році. У грудні 2024 року космічний апарат наблизиться до Сонця на відстань у 6,2 млн км, при цьому він повинен набрати швидкість більш ніж у 690 тисяч кілометрів на годину.

Сонячний зонд "Паркер"

  • Запущений у космос у серпні 2018 року
  • Названий на честь американського вченого Юджина Паркера
  • 91-річний Паркер був присутній під час запуску зонда

Нагадуємо, що за допомогою зонда "Паркер" астрономи вперше побачили, що перебуває на орбіті Венери.