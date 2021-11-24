Сонячний зонд "Паркер" установив два рекорди: швидкості та відстані від Сонця

Зонд, який був запущений у 2018 році та призначений для вивчення нашої зірки, наблизився на ще меншу відстань до Сонця, ніж раніше, з іще більшою швидкістю.

У NASA заявили, що сонячний зонд "Паркер" під час свого 10 близького обльоту Сонця набрав швидкість 163 км/с або 586 000 км/год і перебував поки що ближче за все до поверхні зірки — фотосфери — на відстані 8,5 млн км. Space.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Одне із завдань космічного апарату NASA – зрозуміти, як Сонце створює "космічну погоду", яка впливає на все, починаючи від роботи супутників, на астронавтів і появу полярних сяйв на Землі. Під час чергового обльоту Сонця зонду "Паркер" вдалося встановити 2 рекорди — відстані від зірки та швидкості польоту. У серпні цього року "Паркер" наблизився до Сонця на відстань приблизно 10,4 млн км, при цьому його швидкість становила приблизно 532 тисячі кілометрів на годину.

[ + – ] Сонячний зонд "Паркер" біля Сонця. Ілюстрація. Фото: ISS

"Переживе" будь-які труднощі

Щоб сонячний зонд не згорів під час наближення до Сонця, інженери обладнали його спеціальним теплозахисним покриттям. Згідно з заявою представників NASA, нові дані показують, що біля Сонця значно більше пилу, ніж передбачалося. Але зонд зможе витримати це випробування.

"Ми створили спеціальне покриття, яке витримає будь-які удари пилу", — каже Джим Кіннісон із Університету імені Джона Гопкінса, учені якого координують роботу зонда.

"Ми передбачили такий розвиток подій під час випробувань на Землі, і всі системи на борту зонда впораються з упливом космічного середовища", — каже вчений.

Учені сподіваються, що сонячний зонд "Паркер" встановить нові рекорди. Особливо після того, як він здійснить 2 обльоти Венери у 2023-му та 2024-му році. У грудні 2024 року космічний апарат наблизиться до Сонця на відстань у 6,2 млн км, при цьому він повинен набрати швидкість більш ніж у 690 тисяч кілометрів на годину.

Сонячний зонд "Паркер"

Запущений у космос у серпні 2018 року

Названий на честь американського вченого Юджина Паркера

91-річний Паркер був присутній під час запуску зонда

Нагадуємо, що за допомогою зонда "Паркер" астрономи вперше побачили, що перебуває на орбіті Венери.