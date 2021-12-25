В космос запущен крупнейший в мире телескоп "Джеймс Уэбб" стоимостью $10 млрд (видео, фото)

Новый телескоп призван заменить известный "Хаббл", который находится в космосе более 30 лет.

Сегодня 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета-носителя "Ариан-5" вывела на орбиту крупнейший космический телескоп "Джеймс Уэбб". Новый телескоп — надежда мировой астрономии и гордость NASA, стоимостью 10 миллиардов долларов, должен заменить собой запущенный в 1990 году "Хаббл", сообщает NASA в своем Twitter.

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Задача космической миссии состоит в получении новых данных, которые позволят продолжить ученым изучать эволюцию вселенной, а также продолжить поиски внеземной жизни. Флагман космической индустрии сможет наблюдать объекты во вселенной, которые светятся в миллиарды раз слабее, чем видимые без телескопа звезды. Это позволит обнаружить ранее неизвестные науке объекты, возраст которых составляет около 13 млрд лет, расширить границы наблюдаемой Вселенной и определять химический состав атмосфер планет, вращающихся вокруг далеких звезд.

[ + – ] Телескоп "Джеймс Уэбб" в "нераскрытом" состоянии

Что известно о телескопе "Джеймс Уэбб"?

Самый мощный телескоп, названный в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба, был совместно разработан американским, канадским и европейским космическими агентствами и является не продолжением "Хаббла", а совершенно новой разработкой. Над его созданием работали более 2 тысяч специалистов. Аппарат весом 6,5 тонн умеет улавливать свет в диапазоне длин волн от полумикрона — нижней границы видимого света, до среднего инфракрасного диапазона в 25 микрон. Для этого телескоп оснащен крупнейшим зеркалом среди всех запущенных в космос телескопов — его диаметр составляет 6,5 метров.

"Джеймс Уэбб" полетел в космос под прикрытием гигантского "звездного зонта" площадью 150 кв метров. Этот щит в форме гигантского цветка защитит телескоп от звездного излучения. Он состоит из пяти слоев полиамидной пленки из золота, каждый из которых не толще человеческого волоса. С помощью этой технологии телескоп будет работать в оптимальном температурном режиме, что находится в пределах -266 °С, что всего на 7 °С выше абсолютного нуля.

Однако столь низкую температуру можно найти только в определенных точках Солнечной системы. Такая точка была найдена — специалисты называют ее точкой L2 (точка Лагранжа-2 в системе Солнце — Земля), что находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Находясь в ней, аппарат можно одновременно развернуть "спиной" к Солнцу, Земле и Луне.

Телескоп расчитан на эксплуатацию сроком в 10 лет, но находиться в космосе он будет на протяжении минимум 5 лет. Для того, чтобы запустить весь функционал телескопа потребуется около 12 месяцев, поэтому первые данные ученые смогут получить только через год.

Ранее сообщалось, что солнечный зонд "Паркер", который занимается изучением атмосферы Солнца, осуществил историческое "прикосновение", пролетев через корону звезды еще в конце апреля 2021 года.

Одна из задач космического аппарата NASA – понять как Солнце создает "космическую погоду", которая влияет на все, начиная от работы спутников, на астронавтов и появление полярных сияний на Земле.