Космічний телескоп Вебба успішно розгорнув сонцезахисний екран: що буде далі

Інженери місії успішно завершили розгортання сонцезахисного екрану увечері 4 січня. Тепер залишилося розгорнути дзеркала та налаштувати прилади.

Одним із найважливіших досягнень на цьому етапі для команди, яка керує польотом космічного телескопа Вебба, стало розгортання величезного сонцезахисного екрану. Цей екран перебував у складеному вигляді, коли був поміщений разом із рештою обсерваторії у верхню частину ракети Ariane 5. Через три дні після запуску, увечері 28 грудня 2021 року, телескоп розгорнув передній піддон, необхідний для розгортання всього екрану, повідомляє SciTechDaily.

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Сонцезахисний екран космічного телескопа Вебба, розміром із тенісний корт, успішно розгорнуть. Увечері, 4 січня 2022 року, про це повідомили в NASA. Цей п'ятишаровий екран важливий для роботи телескопа. Обсерваторії потрібний захист від нагрівання сонячним промінням, щоб усі прилади працювали нормально. Всі п'ять шарів сонцезахисного екрану зменшують уплив сонячної енергії з більш ніж 200 кіловат до часток вата.

Прилади космічного телескопа Вебба повинні бути в охолодженому стані, переважно при температурі 40 кельвінів або -233 градуси Цельсія. Така температура необхідна, щоб телескоп міг бачити слабке інфрачервоне світло.

[ + – ] Ще перед запуском у космос телескопа Вебба інженери на Землі проводили випробувальне розгортання сонцезахисного екрану. Фото: ISS

Як відбувалося розгортання сонцезахисного екрану?

Через три дні після запуску, 28 грудня 2021 року, почалося розгортання переднього та нижнього піддонів, щоб довжина обсерваторії збільшилася до більш ніж 21 метра.

Далі були розгорнуті середні стріли, перпендикулярні до піддонів, щоб досягти ширини обсерваторії в 14 метрів.

Перший шар екрану був натягнутий 3 січня, після чого інженери місії, після отримання даних про свій успіх, розпочали натягування решти 4 шарів.

Нарешті о 20:30 за Києвом 4 січня 2022 року сонцезахисний екран був натягнутий і закріплений.

Для повного розкриття екрану Веббу довелося задіяти 139 зі 178 своїх пускових механізмів.

[ + – ] Від запуску до розгортання сонцезахисного екрану: історія першої частини польоту телескопа Вебба

У найбільшого та найпотужнішого космічного телескопа в історії ще як мінімум пів місяця займе подорож до другої точки Лагранжа, на відстані 1,5 млн км від Землі, де він повинен перебувати, обертаючись навколо Сонця. На шляху до місця призначення телескоп повинен розгорнути своє вторинне та головне дзеркала, налаштувати роботу оптики та відкалібрувати роботу всіх приладів. Але останнє завдання займе щонайменше 5 місяців. І лише ближче до літа телескоп Вебба передасть на Землю перші зображення, на які вчені чекають із нетерпінням.

І це не дивно, адже це справді революційна обсерваторія. Цей телескоп загляне в ранню історію не тільки нашої Сонячної системи, а й усього Всесвіту. Дані, які отримає Вебб, зможуть допомогти знайти відповіді на питання про походження Всесвіту, перші зірки, галактики, появу чорних дір. Також телескоп шукатиме екзопланети та можливі ознаки життя на них.

Нагадуємо, що в телескопа Вебба після коригування курсу його польоту залишилося набагато більше палива, ніж передбачала команда місії на Землі. Тому ще не розпочавши свою роботу, телескоп Вебба одразу отримав продовження терміну своєї наукової діяльності з п'яти до більш ніж десяти років.