Критичний етап місії. Телескоп Джеймса Вебба почав розгортання сонцезахисних екранів

Інженери місії із Землі змогли розгорнути одну з двох важливих структур, які складають сонцезахисний екран космічного телескопа.

Ці структури, передній і задній піддон, містять п'ять ретельно згорнутих сонцезахисних мембран, а також троси, кріплення та спускові механізми, з яких складається сонцезахисний екран Вебба. Інженери місії завершили розгортання переднього піддону 28 грудня о 20:30 за Києвом. Наступним етапом буде розгортання заднього піддону, повідомляє SciTechDaily.

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Щоб правильно виконати необхідне розгортання переднього піддону, інженерам довелося витратити кілька годин. Цей піддон був у складеному вигляді і його треба було опустити. Подібні дії востаннє здійснювалися на Землі ще під час випробувань у грудні 2020 року.

[ + – ] Розгортання піддонів востаннє здійснювалося на Землі ще під час випробувань у грудні 2020 року. Фото: ISS

Розгортання конструкцій із піддонів — це перші кроки до розгортання всього сонцезахисного екрану, що триватиме ще кілька днів. Від правильного розгортання екрана залежить успіх місії космічного телескопа. Усі прилади та дзеркала Вебба повинні бути дуже холодними, щоб телескоп міг проводити правильні спостереження за Всесвітом.

[ + – ] Телескоп Вебба розгортає передній і задній піддони сонцезахисного екрану. Ілюстрація Фото: ISS

Оскільки розгортання сонцезахисного екрану буде одним із найскладніших процесів, які коли-небудь робило NASA, керівники місії кажуть, що послідовність подальших кроків щодо підготовки телескопа до роботи та терміни їх виконання можуть змінитися.

За планами NASA, через місяць після запуску (25 грудня), космічний телескоп обертатиметься навколо Сонця у другій точці Лагранжа на відстані 1,5 млн км від Землі й усі його прилади та дзеркала будуть розгорнуті. Але наступні 5 місяців телескоп проводитиме налаштування своїх приладів, щоб розпочати повноцінну роботу не раніше літа 2022 року.

Фокус уже писав, як запускали в космос найпотужніший і найдорожчий в історії космічний телескоп імені Джеймса Вебба.