Критический этап миссии. Телескоп Джеймса Уэбба приступил к развертыванию солнцезащитных экранов

Инженеры миссии с Земли смогли развернуть одну из двух важных структур, которые составляют солнцезащитный экран космического телескопа.

Эти структуры, передний и задний поддон, содержат пять тщательно свернутых солнцезащитных мембран, а также тросы, крепления и спусковые механизмы, из которых состоит солнцезащитный экран Уэбба. Инженеры миссии завершили развертывание переднего поддона 28 декабря в 20.30 по Киеву. Следующим этапом будет развертывание заднего поддона, сообщает SciTechDaily.

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Чтобы правильно выполнить необходимое развертывание переднего поддона, инженерам пришлось потратить несколько часов. Этот поддон находился в сложенном виде и его нужно было опустить. Подобные действия последний раз осуществлялись на Земле еще во время испытаний в декабре 2020 года.

[ + – ] Разворачивание поддонов последний раз осуществлялось на Земле еще во время испытаний в декабре 2020 года. Фото: NASA

Развертывание конструкций из поддонов – это первые шаги к разворачиванию всего солнцезащитного экрана, что займет еще несколько дней. От правильного развертывания экрана зависит весь успех миссии космического телескопа. Все приборы и зеркала Уэбба должны быть очень холодными, чтобы телескоп мог проводить правильные наблюдения за Вселенной.

[ + – ] Телескоп Уэбба разворачивает передний и задний поддоны солнцезащитного экрана. Иллюстрация Фото: NASA

Поскольку развертывание солнцезащитного экрана будет одним из самых сложных процессов, которые когда-либо предпринимало NASA, руководители миссии говорят, что последовательность дальнейших шагов по подготовке телескопа к работе и сроки их выполнения могут измениться.

По планам NASA, через месяц после запуска (25 декабря), космический телескоп будет вращаться вокруг Солнца во второй точке Лагранжа на расстоянии 1,5 млн км от Земли и все его приборы и зеркала будут развернуты. Но следующие 5 месяцев телескоп будет проводить настройку своих приборов, чтобы начать полноценную работу не раньше лета 2022 года.

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