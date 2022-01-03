Розміром із тенісний корт: телескоп Вебба почав розгортати свій сонцезахисний екран (фото)

Космічний телескоп Вебба продовжує своє перетворення на повноцінну наукову обсерваторію. 3 січня розпочалося розгортання сонцезахисного екрану, без якого він не зможе нормально працювати.

У понеділок, 3 січня, інженери NASA розпочали роботу з розгортання величезного сонцезахисного екрану космічного телескопа імені Джемса Вебба. Екран, розміром із тенісний корт, складається з п'яти шарів, які потрібно розвернути по черзі. Цей захист життєво необхідний для телескопа, адже його прилади та величезне дзеркало не повинні перегріватися, щоб телескоп міг проводити ефективну наукову діяльність, повідомляє Space.

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Космічна обсерваторія вартістю 10 млрд доларів продовжує свій успішний політ до другої точки Лагранжа, яка знаходиться за 1,5 млн кілометрів від Землі. Пройшло вже більше тижня після запуску і космічний апарат продовжує за допомогою інженерів із Землі розгортати всі необхідні для роботи компоненти. Одним із них є сонцезахисний екран. На його повне розгортання піде кілька днів. У NASA планують завершити цей процес вже 5 січня, хоча терміни можуть змінитися залежною від даних, які передаватиме про стан обсерваторію.

Після завершення розгортання першого шару екрана, інженери перевірять усі дані та почнуть розгортання решти 4 шарів.

[ + – ] Сонцезахисний екран телескопа Вебба складається з 5 шарів. Фото: space.com

За словами Білла Окса із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, розгортання планували розпочати раніше. Але під час підготовки було виявлено дві проблеми. Це були не критичні проблеми, і всі показники перебували в межах норми.

"Але ми вирішили все перевірити", — каже Окс.

Одна з проблем торкалася шести двигунів, які використовуються для розгортання сонцезахисного екрану. Через сонячне світло, яке на них потрапляє, вони трохи перегрілися. Тому в NASA вирішили трохи змінити розташування Вебба, щоб ці двигуни охолоне. Хоча температурні показники були в межах норми, NASA вирішили перестрахуватися. Інша проблема була пов'язана із сонячними панелями, яку також вдалося вирішити.

[ + – ] На відео можна побачити, як відбуватиметься процес розгортання компонентів телескопа Вебба, у тому числі й сонцезахисного екрану

За словами Окса, всі проблеми, які виникли у телескопа Вебба, інженери передбачили ще під час моделювання його польоту на Землі.

"Наші моделювання в основному показують те, що відбувається з телескопом зараз у космосі, але іноді бувають невеликі нестиковки, але вони не є критичними і ці проблеми можна виправити", — говорить Окс.

Нагадуємо, що телескоп Вебба ще не розпочав роботу, а термін його служби вже продовжили. Згідно з заявою NASA, під час коригування траєкторії польоту телескопу довелося витратити набагато менше палива, ніж заплановано. Тому тепер замість первісних п'яти років він зможе вести наукову діяльність далеко в космосі понад 10 років.