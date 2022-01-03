Размером с теннисный корт: телескоп Уэбба начал разворачивать свой солнцезащитный экран (фото)

Космический телескоп Уэбба продолжает свое превращение в полноценную научную обсерваторию. 3 января началось разворачивание солнцезащитного экрана, без которого он не сможет нормально работать.

В понедельник, 3 января, инженеры NASA начали работу по разворачиванию огромного солнцезащитного экрана космического телескопа имени Джемса Уэбба. Экран, размером с теннисный корт, состоит из пяти слоев, которые нужно развернуть по очереди. Данная защита жизненно необходима для телескопа, ведь его приборы и огромное зеркало не должны перегреваться, чтобы телескоп мог проводить эффективную научную деятельность, сообщает Space.

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Космическая обсерватория стоимостью 10 млрд долларов продолжает свой успешный полет ко второй точке Лагранжа, которая находится в 1,5 млн километров от Земли. Прошло уже больше недели после запуска и космический аппарат продолжает с помощью инженеров с Земли разворачивать все необходимые для работы компоненты. Одним из них является солнцезащитный экран. На его полное развертывание уйдет несколько дней. В NASA планируют завершить это процесс уже 5 января, хотя сроки могут измениться в зависимой от данных, которые будет передавать о своем состоянии обсерватория.

После завершения разворачивания первого слоя экрана, инженеры проверят все данные и начнут разворачивание остальных 4 слоев.

[ + – ] Солнцезащитный экран телескопа Уэбба состоит из 5 слоев Фото: space.com

По словам Билла Окса из Центра космических полетов NASA имени Годдарда, развертывание планировали начать раньше. Но при подготовке было обнаружено две проблемы. Это были не критичные трудности и все показатели пребывали в пределах нормы.

"Но мы решили все проверить", — говорит Окс.

Одна из проблем касалась шести двигателей, которые используются для развертывания солнцезащитного экрана. Из-за солнечного света, который на них попадает, они немного перегрелись. Поэтому в NASA решили немного изменить расположение Уэбба, чтобы эти двигатели охладились. Хотя температурные показатели были в пределах нормы, в NASA решили перестраховаться. Другая проблема была связана с солнечными панелями, которую также удалось решить.

[ + – ] На видео можно увидеть, как будет происходить процесс разворачивания компонентов телескопа Уэбба, в том числе и солнцезащитного экрана

По словам Окса, все проблемы, которые возникли у телескопа Уэбба, инженеры предусмотрели еще во время моделирования его полета на Земле.

"Наши моделирования в основном показывают то, что происходит с телескопом сейчас в космосе, но иногда бывают небольшие нестыковки, но они не критичны и эти проблемы можно исправить", — говорит Окс.

Напоминаем, что телескоп Уэбба еще не начал работу, а срок его службы уже продлили. Согласно заявлению NASA, во время корректировки траектории полета телескопу пришлось потратить намного меньше топлива, чем было запланировано. Поэтому теперь вместо первоначальных пяти лет, он сможет вести научную деятельность далеко в космосе более 10 лет.