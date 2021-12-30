Переборщили с топливом. Телескоп Уэбба еще не начал работу, а срок его службы уже продлен

Телескоп, как оказалось, несет на борту намного больше топлива, чем было необходимо. А значит он сможет работать в космосе не пять, а больше десяти лет.

Изначально NASA планировало, что срок службы нового космического телескопа имени Джемса Уэбба будет составлять 5 лет. Но теперь после получения новых данных о количестве оставшегося топлива на борту, в агентстве заявили, что обсерватория сможет работать более 10 лет. А все из-за того, что ракета-носитель Ariane 5 задала телескопу максимально точную траекторию полета и космическому аппарату не пришлось тратить много топлива для корректировки своего направления к точке назначения, сообщает New Atlas.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Телескоп Уэбба еще даже не закончил развертывания всех систем, а в NASA говорят, что он прослужит намного дольше, чем планировалось изначально. Сейчас космическая обсерватория нового поколения летит по направлению ко второй точке Лагранжа, которая находится на расстоянии 1,5 км от Земли, где начнет подготовку к научной деятельности через месяц.

После выведения на орбиту Земли ракетой Ariane 5 25 декабря, телескоп начал свой одиночный полет. Для корректировки полета он выполнил два запуска своих бортовых двигателей. Первый запуск двигателей он осуществил 25 декабря, и он длился 65 минут, второй запуск был сделан 27 декабря и его длительность составила 9 минут 27 секунд.

[ + – ] Ракета Ariane 5 справилась с задачей по правильному направлению полета телескопа Уэбба даже лучше, чем ожидалось Фото: NASA

Поскольку ракета справилась с задачей по правильному направлению полета телескопа изначально намного лучше, чем ожидалось, для корректировки курса обсерватории потребовалось меньше топлива, чем предполагали в NASA.

По этой причине в главных двигателях телескопа и восьми меньших двигателях осталось больше топлива из 159 литров гидразинового топлива и из почти 80 литров окислителя тетроксида диазота, которые изначально были помещены на борт.

Чем больше топлива на борту, тем дольше может длиться миссия космического аппарата, говорят в NASA. Поэтому изначальный срок службы телескопа Уэбба в 5 лет, будет продлен и составит более 10 лет, заявили в космическом агентстве. Конечно, если у телескопа не возникнет никаких других проблем.

[ + – ] Последняя фотография телескопа Уэбба на орбите Земли, после того, как он отделился от ракеты-носителя Ariane 5 Фото: NASA

Сейчас космический телескоп Уэбба продолжает развертывание своих систем, которые находились в сложенном виде во время запуска. На данном этапе полета, телескоп развернул солнечные панели, антенну связи и поддоны, которые несут солнцезащитный экран.

Фокус уже писал о том, что этот экран защитит телескоп от перегрева, потому как для его нормальной работы он должен находиться в охлажденном состоянии. Космическому телескопу осталось развернуть полностью солнцезащитный экран и гигантское главное зеркало. Все это он должен сделать до 20-х чисел января 2022 года, когда достигнет пункта назначения. После этого еще 5 месяцев буде происходить калибровка всех приборов для того, чтобы телескоп смог начать свою научную деятельность.

Космический телескоп Уэбба должен "заглянуть" в прошлое нашей Вселенной и увидеть, как рождались первые звезды и галактики, а также будет искать жизнь на других планетах.