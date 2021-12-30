Перебрали з паливом. Телескоп Вебба ще не розпочав роботу, а термін його служби вже продовжено

Телескоп, як з'ясувалося, несе на борту набагато більше палива, ніж потрібно. А значить, він зможе працювати в космосі не п'ять, а понад десять років.

Спочатку NASA планувало, що термін служби нового космічного телескопа імені Джемса Вебба становитиме 5 років. Але тепер після отримання нових даних про кількість палива, що залишилося на борту, в агентстві заявили, що обсерваторія зможе працювати понад 10 років. А все через те, що ракета-носій Ariane 5 задала телескопу максимально точну траєкторію польоту та космічному апарату не довелося витрачати багато палива для коригування свого напрямку до точки призначення, повідомляє New Atlas.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Телескоп Вебба ще навіть не закінчив розгортання всіх систем, а в NASA кажуть, що він прослужить набагато довше, ніж планувалося спочатку. Зараз космічна обсерваторія нового покоління летить у напрямку до другої точки Лагранжа, яка знаходиться на відстані 1,5 км від Землі, де розпочне підготовку до наукової діяльності через місяць.

Після виведення на орбіту Землі ракетою Ariane 5 25 грудня телескоп почав свій одиночний політ. Для коригування польоту він здійснив два запуски своїх бортових двигунів. Перший запуск двигунів він здійснив 25 грудня і тривав 65 хвилин, другий запуск був зроблений 27 грудня і його тривалість склала 9 хвилин 27 секунд.

[ + – ] Ракета Ariane 5 впоралася із завданням щодо правильного напрямку польоту телескопа Вебба навіть краще, ніж очікувалося Фото: ISS

Оскільки ракета впоралася із завданням щодо правильного напрямку польоту телескопа спочатку набагато краще, ніж очікувалося, для коригування курсу обсерваторії потрібно менше палива, ніж передбачали в NASA.

З цієї причини в головних двигунах телескопа та восьми менших двигунах залишилося більше палива зі 159 літрів гідразинового палива і майже 80 літрів окислювача тетроксиду діазоту, які спочатку були поміщені на борт.

Що більше палива на борту, то довше може тривати місія космічного апарату, кажуть у NASA. Тому початковий термін служби телескопа Вебба 5 років буде продовжено і складе понад 10 років, заявили в космічному агентстві. Звичайно, якщо в телескопа не виникне жодних інших проблем.

[ + – ] Останнє фото телескопа Вебба на орбіті Землі, після того, як він відокремився від ракети-носія Ariane 5 Фото: ISS

Наразі космічний телескоп Вебба продовжує розгортання своїх систем, які перебували в складеному вигляді під час запуску. На цьому етапі польоту телескоп розгорнув сонячні панелі, антену зв'язку та піддони, які несуть сонцезахисний екран.

Фокус уже писав про те, що цей екран захистить телескоп від перегріву, тому що для його нормальної роботи він повинен бути охолодженим. Космічному телескопу залишилося повністю розгорнути сонцезахисний екран і гігантське головне дзеркало. Усе це він має зробити до 20-х чисел січня 2022 року, коли досягне пункту призначення. Після цього ще 5 місяців відбуватиметься калібрування всіх приладів для того, щоб телескоп зміг розпочати свою наукову діяльність.

Космічний телескоп Вебба повинен "зазирнути" в минуле нашого Всесвіту та побачити, як народжувалися перші зірки та галактики, а також шукатиме життя на інших планетах.