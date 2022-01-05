Космический телескоп Уэбба успешно развернул солнцезащитный экран: что будет дальше

Инженеры миссии успешно завершили развертывание солнцезащитного экрана вечером, 4 января. Теперь осталось развернуть зеркала и настроить приборы.

Одним из важнейших достижений на данном этапе для команды, которая руководит полетом космического телескопа Уэбба, стало развертывание огромного солнцезащитного экрана. Этот экран находился в сложенном виде, когда был помещен вместе с остальной частью обсерватории в верхнюю часть ракеты Ariane 5. Через три дня после запуска, вечером 28 декабря 2021 года, телескоп развернул передний поддон, необходимый для развертывания всего экрана, сообщает SciTechDaily.

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Солнцезащитный экран космического телескопа Уэбба, размером с теннисный корт, успешно развернут. Вечером, 4 января 2022 года, об этом сообщили в NASA. Данный пятислойный экран жизненно важен для работы телескопа. Обсерватории нужна защита от нагревания солнечными лучами, чтобы все приборы работали нормально. Все пять слоев солнцезащитного экрана уменьшают воздействие солнечной энергии с более чем 200 киловатт до долей ватта.

Приборы космического телескопа Уэбба должны быть в охлажденном состоянии, в основном при температуре 40 кельвинов или -233 градуса Цельсия. Такая температура необходима, чтобы телескоп мог видеть слабый инфракрасный свет.

[ + – ] Еще перед запуском в космос телескопа Уэбба, инженеры на Земле проводили испытательное развертывание солнцезащитного экрана Фото: NASA

Как проходило развертывание солнцезащитного экрана?

Через три дня после запуска, 28 декабря 2021 года, началось развертывание переднего и нижнего поддонов, чтобы длина обсерватории увеличилась до более чем 21 метра.

Далее были развернуты средние стрелы, перпендикулярно поддонам, чтобы достичь ширины обсерватории в 14 метров.

Первый слой экрана был натянут 3 января, после чего инженеры миссии, после получения данных о своем успехе, начали натягивание остальных 4 слоев.

Наконец в 20:30 по Киеву 4 января 2022 года, солнцезащитный экран был натянут и закреплен.

Для полного раскрытия экрана Уэббу пришлось задействовать 139 из 178 своих пусковых механизмов.

[ + – ] От запуска до развертывания солнцезащитного экрана: история первой части полета телескопа Уэбба

У самого большого и самого мощного космического телескопа в истории еще как минимум полмесяца займет путешествие ко второй точке Лагранжа, на расстоянии 1,5 млн км от Земли, где он должен будет находиться, вращаясь вокруг Солнца. На пути к месту назначения телескоп должен будет развернуть свое вторичное и главное зеркала, настроить работу оптики и откалибровать работу всех приборов. Но последняя задача займет не менее 5 месяцев. И только ближе к лету телескоп Уэбба передаст на Землю первые изображения, которые ученые ждут с нетерпением.

И это не удивительно, ведь это действительно революционная обсерватория. Этот телескоп заглянет в самую раннюю историю не только нашей Солнечной системы, но и всей Вселенной. Данные, которые получит Уэбб, смогут помочь найти ответы на вопросы о происхождении Вселенной, первых звезд, галактик, появлении черных дыр. Также телескоп будет искать экзопланеты и возможные признаки жизни на них.

Напоминаем, что у телескопа Уэбба после корректировки курса его полета осталось намного больше топлива, чем предполагала команда миссии на Земле. Поэтому еще не начав свою работу, телескоп Уэбба сразу же получил продление срока своей научной деятельности с пяти до более чем десяти лет.