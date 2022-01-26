В 1,6 млн км от Земли. Астрономы показали, как телескоп Уэбба "затерялся" среди звезд (фото)

Ученые надеются, что телескоп позволит им заглянуть в прошлое, во времена формирования Вселенной и галактик, а также поможет рассмотреть далекие экзопланеты и их атмосферы.

Проект Virtual Telescope опубликовал первое изображение "Джеймса Уэбба", парящего среди звезд. На 300-секундной экспозиции, снятой телескопом "Елена", прибор изображен на расстоянии около 1,6 млн км от Земли, пишет Inverse.

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На снимке запечатлен последний этап истории амбициозного проекта, совместного предприятия NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

Через 30 дней после запуска телескоп размером с теннисный корт достиг своего конечного пункта назначения — второй точки Лагранжа, расположенной примерно в 1,6 млн км от Земли.

Оттуда он начнет свою амбициозную миссию, чтобы рассмотреть далекие экзопланеты и их атмосферы, помочь ответить на такой масштабный вопрос, как скорость расширения Вселенной, а также отыскать свет первых звезд и галактик, которые сформировались после Большого взрыва.

Исследователи планируют провести следующие 3 месяца, настраивая зеркальные сегменты инфракрасного телескопа и тестируя его приборы, а также, как отметил Билл Очс — руководитель проекта Webb из Центра космических полетов имени Годдарда, ученые займутся выравниванием его зеркал, активацией и вводом в эксплуатацию приборов.

[ + – ] Телескоп "Джеймс Уэбб" после запуска в космос на Рождество 2021 года

"Джеймс Уэбб" является более совершенным аппаратом, чем знаменитый космический телескоп "Хаббл". Он будет не только делать снимки самых первых звезд во Вселенной, но и изучать атмосферы планет, вращающихся вокруг звезд за пределами нашей собственной Солнечной системы, чтобы выяснить, могут ли они быть пригодными для жизни или даже обитаемыми.

Революционный аппарат будет находиться на специальной орбите вокруг точки в космосе, известной как точка Лагранжа 2, или L2 — точка, которая поможет сохранить стабильность его положения относительно Земли и Солнца. Это защитит телескоп от больших перепадов температуры и позволит гигантскому солнцезащитному щиту блокировать тепло, исходящее от Солнца. Для нормального функционирования приборов, в телескопе должны поддерживаться постоянные сверххолодные условия — около -223 °C.

[ + – ] "Джеймс Уэбб" является более совершенным аппаратом, чем знаменитый космический телескоп "Хаббл"

Также стоит отметить, что в своем окончательном виде "Джеймс Уэбб" высотой около 3 этажей и с зеркалом 6 м в поперечнике — слишком большой для космических полетов. Поэтому ученым пришлось запускать его в сложенном виде, внутри ракеты "Ариан-5". Ожидается, что первые космические снимки прибора будут обнародованы этим летом.

Напомним, что "Джеймс Уэбб" был запущен в космос 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Планируется, что прибор стоимостью 10 млрд долларов, заменит собой, запущенный в 1990 году "Хаббл".

А вот 4 января ученым удалось успешно развернуть солнцезащитный экран телескопа. Он необходим "Джеймсу Уэббу" для того, чтобы поддерживать работу его приборов, защищая от нагревания солнечными лучами.