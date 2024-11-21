В 10 раз больше Земли: обнаружена самая молодая планета, у ее звезды есть уникальная особенность

Астрономы обнаружили планету, которой всего 3 млн лет, и она вращается вокруг звезды, имеющей необычный протопланетный диск.

Ученые обнаружили на расстоянии 520 световых лет от нас самую молодую среди известных планет, которые были обнаружены с помощью транзитного метода. Эта планета в 10 раз больше Земли и имеет 30 % массы Юпитера. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

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На сегодняшний день астрономы обнаружили за пределами Солнечной системы более 5,5 тысяч планет. Большинство из них были найдены с помощью транзитного метода. Это означает, что когда планета проходит между своей звездой и телескопом, то она закрывает собой часть света звезды, яркость которой на короткое время снижается.

Теперь же астрономы с помощью космического телескопа TESS, который ищет планеты с помощью транзитного метода, обнаружили самый молодой известный нам мир, найденный таким образом. Новая планета получила название IRAS 04125+2902 b.

Она находится на расстоянии 520 световых лет от нас, что считается относительно близким расстоянием по космическим меркам. IRAS 04125+2902 b в 10,7 раз больше Земли по размеру, а е масса составляет примерно 30% массы Юпитера. При этом полный оборот вокруг своей звезды планета совершает за почти 9 земных дней.

Астрономы выяснили, что эта планета имеет возраст всего 3 млн лет. Для сравнения Земле 4,5 млрд лет. До этого ученые находили относительно молодые планеты с помощью транзитного метода, возраст которых оценивается в диапазоне от 10 до 40 млн лет.

До этого ученые находили относительно молодые планеты с помощью транзитного метода, возраст которых оценивается в диапазоне от 10 до 40 млн лет Фото: wikipedia

Авторы исследования считают, что обнаружить более молодые планеты сложно, ведь они либо формируются более длительный период времени, или же их скрывает протопланетный диск, окружающий звезду, в котором и создаются планеты.

Ученые считают, что звезда, вокруг которой вращается IRAS 04125+2902 b также очень молодая и ей также примерно 3 млн лет. При этом выяснилось, что внешняя часть протопланетного диска звезды смещена относительно плоскости орбиты звезды и видна лицевой стороной, а не сбоку.

Исследование также показало, что во внутренней части протопланетного диска очень мало газа и пыли, что указывает на процесс формирования планет. Именно такое странное положение диска позволило ученым обнаружить очень молодую планету.

Авторы исследования говорят, что это очень важное открытие, ведь оно дает возможность получить беспроцентную информацию о самых ранних этапах формирования планет возле очень молодой звезды. Редкое положение протопланетного диска, а также относительно близкое расположение звезды IRAS 04125+2902 дает уникальную возможность ученым лучше понять, как появились планеты вокруг молодого Солнца.

Как уже писал Фокус, новое открытие объясняет загадку Плутона, а также указывает на то, что планеты Уран и Нептун не такие, как кажутся. Ученые выяснили настоящий химический состав ранней Солнечной системы и таким образом объяснили давнюю загадку.

Также, как уже писал Фокус, ученые спорят о том, действительно ли марсоход NASA обнаружил на Красной планете признаки древней жизни.