Астрономы выяснили, что в Млечный Путь врезалась другая галактика: к чему это привело (фото)

Астрономы считают, что соседняя карликовая галактика испытала самое близкое взаимодействие с Млечным Путем, но выжила и продолжила свое существование.

В космосе часто происходят столкновения и слияния галактик. Рядом с Млечным Путем находится несколько десятков карликовых галактик, которые притягивает к себе своей гравитацией наша галактика. Это неминуемо приведет к столкновению между объектами и последующим поглощением нашей большой галактики своих относительно маленьких соседей. С помощью космического телескопа Хаббл астрономы выяснили, что одно такое столкновение уже произошло, хотя оно не привело к катастрофическим последствиям для карликовой галактики. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Earth.

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Авторы исследования считают, что карликовая галактика Большое Магелланово Облако (БМО), которая является одним из самых близких к нам галактических соседей, не вращается вокруг Млечного Пути, а проносится мимо нашей галактики. Как показывает исследование недавно завершилось самое близкое взаимодействие БМО с Млечным Путем. Это небольшое столкновение привело к тому, что Млечный Путь забрал из гало карликовой галактики большую часть межзвездного газа. Галактическое гало – это невидимая сферическая часть галактики, наполненная разреженным межзвездным газом, звездами и темной материей.

Впервые астрономы смогли измерить гало БМО и оказалось, что оно на удивление маленькое по сравнению с другими галактиками, имеющими аналогичную массу. Оказалось, что гало БМО имеет примерно 50 000 световых лет в поперечнике. Это примерно в 10 раз меньше, чем у других карликовых галактик с такой же массой. Данное открытие говорит о том, что гало БМО уменьшилось после завершения недавней встречи с Млечным Путем.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

По словам ученых, в основном такие столкновения приводят к тому, что карликовые галактики лишаются большей части своего межзвездного газа и прекращают формировать новые звезды. Но галактика БМО, из-за своей массы смогла выжить и, хотя она и потеряла много газа, все же процесс звездообразования не остановился. То есть 10% гало БМО сохранилась.

Масса галактики БМО составляет всего 10% массы Млечного Пути, но она все равно больше, чем у большинства карликовых галактик.

По словам ученых, новое исследование еще раз напоминает о том, что процесс взаимодействия галактик не так прост и ясен, как может показаться т представляет собой хаотичных танец космических сил.

Как уже писал Фокус, в космосе впервые обнаружен "зигзаг Эйнштейна", который поможет раскрыть секрет Вселенной. Шансы на то, что будет обнаружена именно такая гравитационная линза оцениваются примерно, как один на 100 миллионов.

Также Фокус писал о том, что астрофизики показали, какой процесс стоял за формированием первых масштабных магнитных полей во Вселенной. Все началось с маленьких частиц пыли и излучения первых звезд.