Астрономи з'ясували, що в Чумацький Шлях врізалася інша галактика: до чого це призвело (фото)

Астрономи вважають, що сусідня карликова галактика зазнала найближчої взаємодії з Чумацьким Шляхом, але вижила і продовжила своє існування.

У космосі часто відбуваються зіткнення і злиття галактик. Поруч із Чумацьким Шляхом знаходиться кілька десятків карликових галактик, які притягує до себе своєю гравітацією наша галактика. Це неминуче призведе до зіткнення між об'єктами і подальшого поглинання нашої великої галактики своїх відносно маленьких сусідів. За допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи з'ясували, що одне таке зіткнення вже відбулося, хоча воно не призвело до катастрофічних наслідків для карликової галактики. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Earth.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження вважають, що карликова галактика Велика Магелланова Хмара (ВМХ), яка є одним із найближчих до нас галактичних сусідів, не обертається навколо Чумацького Шляху, а проноситься повз нашу галактику. Як показує дослідження, нещодавно завершилася найближча взаємодія БМО з Чумацьким Шляхом. Це невелике зіткнення призвело до того, що Чумацький Шлях забрав з гало карликової галактики більшу частину міжзоряного газу. Галактичне гало — це невидима сферична частина галактики, наповнена розрідженим міжзоряним газом, зірками і темною матерією.

Уперше астрономи змогли виміряти гало БМО і виявилося, що воно напрочуд маленьке порівняно з іншими галактиками, що мають аналогічну масу. Виявилося, що гало БМО має приблизно 50 000 світлових років у поперечнику. Це приблизно в 10 разів менше, ніж в інших карликових галактик з такою ж масою. Це відкриття говорить про те, що гало БМО зменшилося після завершення недавньої зустрічі з Чумацьким Шляхом.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

За словами вчених, здебільшого такі зіткнення призводять до того, що карликові галактики позбавляються більшої частини свого міжзоряного газу і припиняють формувати нові зірки. Але галактика БМО, через свою масу змогла вижити і, хоча вона і втратила багато газу, все ж процес зореутворення не зупинився. Тобто 10% гало БМО збереглася.

Маса галактики БМО становить лише 10% маси Чумацького Шляху, але вона все одно більша, ніж у більшості карликових галактик.

За словами вчених, нове дослідження ще раз нагадує про те, що процес взаємодії галактик не такий простий і зрозумілий, як може здатися і являє собою хаотичний танець космічних сил.

Як уже писав Фокус, у космосі вперше виявлено "зигзаг Ейнштейна", який допоможе розкрити секрет Всесвіту. Шанси на те, що буде виявлена саме така гравітаційна лінза оцінюються приблизно, як один на 100 мільйонів.

Також Фокус писав про те, що астрофізики показали, який процес стояв за формуванням перших масштабних магнітних полів у Всесвіті. Все почалося з маленьких частинок пилу і випромінювання перших зірок.