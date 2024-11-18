У космосі вперше виявлено "зигзаг Ейнштейна": допоможе розкрити секрет Всесвіту (фото)

Шанси на те, що буде виявлено саме таку гравітаційну лінзу, оцінюються приблизно як один на 100 мільйонів.

Згідно з теорією відносності Ейнштейна, дуже масивні об'єкти можуть спотворювати світло інших об'єктів у космосі таким чином, що створюють гравітаційну лінзу. Тепер же вчені вперше виявили приклад подвійної гравітаційної лінзи, що є великим проривом у дослідженні Всесвіту. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

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Спочатку астрономи вважали галактику J1721+8842 звичайною гравітаційною лінзою, яка підсилює і спотворює світло від квазара, тобто яскравого галактичного ядра, розташованого на відстані 10,5 млрд світлових років від нас. Але виявилося, що це перша у своєму роді зигзагоподібна подвійна гравітаційна лінза, яку раніше ніколи не бачили.

Гравітаційними лінзами називають дуже масивні об'єкти, галактики і скупчення галактик, які своєю гравітацією спотворюють і підсилюють світло від більш далеких об'єктів. Уперше про існування гравітаційних лінз 1912 року оголосив Альберт Ейнштейн. За допомогою гравітаційного лінзування астрономи можуть виявити дуже далекі об'єкти, які інакше залишилися б непоміченими, адже джерело світла розташоване надто далеко і не настільки потужне, щоб його спіймали сучасні телескопи.

Хоча всі гравітаційні лінзи мають велике наукове значення, все ж галактика J1721+8842 стала прикладом революційної лінзи. Світло дуже далекого квазара пройшло через цю гравітаційну лінзу, і астрономи побачили за допомогою космічного телескопа Вебб одразу 6 зображень джерела світла. Таке явище є унікальним, адже раніше вважалося, що це може статися тільки за наявності двох гравітаційних лінз, тобто двох галактик, що розташовані на одній лінії руху світла від початкового джерела.

Виявилося, що це перша у своєму роді зигзагоподібна подвійна гравітаційна лінза, яку раніше ніколи не бачили Фото: IFLS

Учені з'ясували, що перша гравітаційна лінза розташована на відстані 300 млн світлових років від квазара або 10,2 млн світлових років від нас. Світло квазара спочатку посилюється цією галактикою, що призводить до створення двох зображень, адже світло йде в різних напрямках. Друга гравітаційна лінза розташована на відстані 2,3 млрд світлових років від нас і світло ще більше спотворюється, що призводить до створення шести зображень.

Як з'ясували астрономи, світло від квазара до першої масивної галактики, а потім до другої переміщається у вигляді зигзага Фото: Антарктида

При цьому, як з'ясували астрономи, світло від квазара до першої масивної галактики, а потім до другої переміщається у вигляді зиґзаґу. При цьому друга гравітаційна лінза підсилює світло першої. Таким чином, за словами вчених, вони вперше виявили подвійну гравітаційну лінзу, яка створює шість зображень одного і того ж далекого об'єкта. Тобто це перша в історії зигзагоподібна гравітаційна лінза Ейнштейна, яку вдалося побачити. За словами авторів дослідження, шанси на те, що буде виявлено саме таку гравітаційну лінзу оцінюються приблизно, як один на 100 мільйонів.

Незвичайну природу цього об'єкта, за словами астрономів, можна використати для вирішення однієї з головних загадок Всесвіту, яка стосується суперечливих оцінок швидкості розширення космосу. Ця швидкість, відома як постійна Габбла, показує різні значення при використанні різних методів вимірювання.

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