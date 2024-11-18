Земля є круглою: чому ж люди бачать її плоскою

У тому, що наша планета має круглу форму, можна переконатися тільки якщо піднятися на висоту не менше 10 км над її поверхнею.

З давніх часів відомо, що Земля має круглу форму. Це вже неодноразово підтверджувалося фотографіями нашої планети, зробленими з космосу. Але чому ж люди, перебуваючи на поверхні нашої планети, бачать її плоскою? Вся справа в перспективі, адже люди занадто маленькі істоти, які живуть на величезній сфері, пише Space.

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Середній зріст дорослої людини становить від 1,5 до 2 метрів. Якщо встати, як артист цирку на велику кулю діаметром 1 метр, то в такий спосіб можна побачити, що ця куля має кривизну в усіх напрямках, тобто можна упевнитися в круглій формі цього об'єкта.

Якщо ж на цю кулю посадити муху, то її огляд буде значно меншим, ніж у дорослої людини, адже комаха підніматиметься над поверхнею кулі всього на кілька міліметрів. Через такий крихітний розмір мухи вона ніколи не зможе побачити всю кулю, адже перебуває дуже близько до її поверхні.

Діаметр Землі становить майже 12,8 млн метрів, тому навіть дуже висока людина заввишки 2 метри матиме обмежений огляд. Очі людини не можуть побачити розмір і форму величезної кулі, на якій вона живе. Навіть якщо піднятися на вершину найвищої гори Еверест (8 850 м) все одно не можна побачити, що Земля має сферичну форму.

У тому, що наша планета має круглу форму, можна переконатися тільки якщо піднятися на висоту не менше 10 км над її поверхнею. Це пов'язано з тим, що довжина горизонту, який бачить людина, залежить від висоти, на якій вона перебуває.

Перебуваючи на поверхні Землі, якщо нічого не заважає огляду, люди можуть бачити тільки приблизно 4,8 км горизонту. Це означає, що вони не можуть побачити кривизну Землі, як і муха, що перебуває на занадто великій порівняно з нею кулі. Щоб повністю переконатися в тому, що наша планета має сферичну форму, потрібно піднятися набагато вище, ніж на 10 км. Потрібно полетіти на висоту в кілька сотень кілометрів над поверхнею Землі.

З іншого боку, важливо розуміти, що Земля не має ідеально круглої форми. Насправді наша планета є злегка сплющеним сфероїдом. Тобто Земля трохи ширша на екваторі. Причина цього пов'язана з обертанням Землі навколо своєї осі, що створює відцентрову силу. Це та сама сила, яка змусить людину полетіти з каруселі, що обертається, якщо не триматися за неї. Саме відцентрова сила створює невелику опуклість на екваторі.

Трохи спотворюють форму нашої планети також гори і западини в океанах. Вони спричиняють невеликі зміни в силі гравітаційного поля Землі, тобто тій силі, яка притягує все до центру планети.

Як уже писав Фокус, на зворотному боці Місяця виявлено земне явище. Дослідники з'ясували, що на так званому темному боці Місяця мільярди років тому відбувалося виверження вулканів.

Також Фокус писав про те, що фізики запропонували спосіб виявити квантову природу гравітації, що є важливим кроком на шляху до створення теорії квантової гравітації. Ця теорія зможе об'єднати квантову механіку і класичну фізику і таким чином змінить уявлення про Всесвіт.