На зворотному боці Місяця виявлено земне явище: що здивувало вчених

Дослідники з'ясували, що на так званому темному боці Місяця мільярди років тому відбувалося виверження вулканів.

Вчені провели новий аналіз зразків ґрунту, які були зібрані китайською місією "Чан'е-6" на зворотному боці Місяця, і виявили фрагменти базальту. Це вулканічні породи, які утворилися після виверження вулканів. З'ясувалося, що вік цих порід становить понад 4,2 млрд років. Результати дослідження опубліковані в журналах Nature і Science, пише BBC.

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Вченим уже було відомо про те, що видимий нам бік Місяця колись був вулканічно активним, але зворотний бік супутника Землі сильно відрізняється за своєю геологією, і досі ця півкуля залишається ще маловивченою.

Дослідники з Китайської академії наук провели аналіз зразків гірських порід, які на зворотному боці Місяця зібрав посадковий модуль "Чан'е-6" раніше цього року. Для визначення віку гірських порід учені використовували радіометричне датування.

Крім того, що було виявлено фрагменти базальту віком понад 4,2 млрд років, що вказує на виверження вулканів у ранній період історії Місяця, також було виявлено ознаки більш молодого виверження.

Учені з'ясували, що ще 2,8 млрд років тому на зворотному боці Місяця спостерігалася вулканічна активність, але цього не виявили в той самий період часу на видимій стороні супутника Землі. Тож результати дуже інтригують, кажуть учені.

Посадковий модуль "Чан'е-6" на зворотному боці Місяця Фото: CNSA

Хоча невидимий нам бік Місяця іноді називається темним, все ж він отримує стільки ж сонячного світла, що й інший бік. Але із Землі наш природний супутник люди бачать тільки з одного боку. Це пов'язано з тим, що Місяць гравітаційно пов'язаний із Землею і робить один оберт навколо своєї осі і один оберт навколо нашої планети за приблизно 27 днів. Тому Місяць завжди обернений до Землі тільки одним боком.

Першу фотографію зворотного боку Місяця 1959 року зробив радянський космічний апарат "Луна-3". Хоча це був і не дуже чіткий знімок, все ж він дав можливість уперше побачити Місяць з іншого ракурсу.

Як уже писав Фокус, Сонце має найсильнішу гравітацію серед об'єктів Сонячної системи, але водночас усі планети насправді не притягуються до нашої зірки, а віддаляються. Для цього є свої причини.

Також Фокус писав про те, що посадочні апарати NASA, як вважають вчені, знищили життя на Марсі ще майже 50 років тому. Це сталося через те, що експеримент не враховував особливостей навколишнього середовища на Червоній планеті.