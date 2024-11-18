На обратной стороне Луны обнаружено земное явление: что удивило ученых

Исследователи выяснили, что на так называемой темной стороне Луны миллиарды лет назад происходило извержение вулканов.

Ученые провели новый анализ образцов почвы, которые были собраны китайской миссией "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны, и обнаружили фрагменты базальта. Это вулканические породы, которые образовались после извержения вулканов. Выяснилось, что возраст этих пород составляет более 4,2 млрд лет. Результаты исследования опубликованы в журналах Nature и Science, пишет BBC.

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Ученым уже было известно о том, что видимая нам сторона Луны когда-то была вулканически активной, но обратная сторона спутника Земли сильно отличается по своей геологии и до сих это полушарие остается еще малоизученным.

Исследователи из Китайской академии наук провели анализ образцов горных пород, которые на обратной стороне Луны собрал посадочный модуль "Чанъэ-6" ранее в этом году. Для определения возраста горных пород ученые использовали радиометрическое датирование.

Кроме того, что были выявлены фрагменты базальта возрастом более 4,2 млрд лет, что указывает на извержение вулканов в ранний период истории Луны, также были обнаружены признаки более молодого извержения.

Ученые выяснили, что еще 2,8 млрд лет назад на обратной стороне Луны наблюдалась вулканическая активность, но этого не обнаружили в тот же период времени на видимой стороне спутника Земли. Поэтому результаты очень интригуют, говорят ученые.

Посадочный модуль "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны Фото: CNSA

Хотя невидимая нам сторона Луны иногда называется темной, все же она получает столько же солнечного света, что и другая сторона. Но с Земли наш естественный спутник люди видят только с одной стороны. Это связано с тем, что Луна гравитационно связана с Землей и совершает один оборот вокруг своей оси и один оборот вокруг нашей планеты за примерно 27 дней. Поэтому Луна всегда обращена к Земле только одной стороной.

Первую фотографию обратной стороны Луны в 1959 году сделал советский космический аппарат "Луна-3". Хотя это был и не очень четкий снимок, все же он дал возможность впервые увидеть Луну с другого ракурса.

Как уже писал Фокус, Солнце имеет самую сильную гравитацию среди объектов Солнечной системы, но в то же время все планеты на самом деле не притягиваются к нашей звезде, а отдаляются. Для этого есть свои причины.

Также Фокус писал о том, что посадочные аппараты NASA, как считают ученые, уничтожили жизнь на Марсе еще почти 50 лет назад. Это произошло из-за того, что эксперимент не учитывал особенностей окружающей среды на Красной планете.