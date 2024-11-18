На обратной стороне Луны обнаружено земное явление: что удивило ученых
Исследователи выяснили, что на так называемой темной стороне Луны миллиарды лет назад происходило извержение вулканов.
Ученые провели новый анализ образцов почвы, которые были собраны китайской миссией "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны, и обнаружили фрагменты базальта. Это вулканические породы, которые образовались после извержения вулканов. Выяснилось, что возраст этих пород составляет более 4,2 млрд лет. Результаты исследования опубликованы в журналах Nature и Science, пишет BBC.
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Ученым уже было известно о том, что видимая нам сторона Луны когда-то была вулканически активной, но обратная сторона спутника Земли сильно отличается по своей геологии и до сих это полушарие остается еще малоизученным.
Исследователи из Китайской академии наук провели анализ образцов горных пород, которые на обратной стороне Луны собрал посадочный модуль "Чанъэ-6" ранее в этом году. Для определения возраста горных пород ученые использовали радиометрическое датирование.
Кроме того, что были выявлены фрагменты базальта возрастом более 4,2 млрд лет, что указывает на извержение вулканов в ранний период истории Луны, также были обнаружены признаки более молодого извержения.
Ученые выяснили, что еще 2,8 млрд лет назад на обратной стороне Луны наблюдалась вулканическая активность, но этого не обнаружили в тот же период времени на видимой стороне спутника Земли. Поэтому результаты очень интригуют, говорят ученые.
Хотя невидимая нам сторона Луны иногда называется темной, все же она получает столько же солнечного света, что и другая сторона. Но с Земли наш естественный спутник люди видят только с одной стороны. Это связано с тем, что Луна гравитационно связана с Землей и совершает один оборот вокруг своей оси и один оборот вокруг нашей планеты за примерно 27 дней. Поэтому Луна всегда обращена к Земле только одной стороной.
Первую фотографию обратной стороны Луны в 1959 году сделал советский космический аппарат "Луна-3". Хотя это был и не очень четкий снимок, все же он дал возможность впервые увидеть Луну с другого ракурса.
Как уже писал Фокус, Солнце имеет самую сильную гравитацию среди объектов Солнечной системы, но в то же время все планеты на самом деле не притягиваются к нашей звезде, а отдаляются. Для этого есть свои причины.
Также Фокус писал о том, что посадочные аппараты NASA, как считают ученые, уничтожили жизнь на Марсе еще почти 50 лет назад. Это произошло из-за того, что эксперимент не учитывал особенностей окружающей среды на Красной планете.