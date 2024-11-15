49 лет назад аппараты NASA случайно уничтожили жизнь на Марсе: почему ученые так считают (фото)

Авторы исследования предполагают, что не совсем удачный эксперимент по поиску внеземной жизни на Красной планете привел к ее уничтожению.

В 1975 году космический аппарат NASA "Викинг-1" вышел на орбиту вокруг Марса, чтобы тщательно исследовать Красную планету. Вскоре он отправил на поверхность Марса два посадочных модуля, которые вошли в историю, как первые аппараты США на поверхности Красной планеты. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, считают, что эти аппараты случайно убили внеземную жизнь на Марсе. Как это произошло? Об этом пишет Space.

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Посадочные модули NASA собирали образцы почвы на Марсе и проводили их исследование с помощью бортовых лабораторий. Но ученые почти 50 лет назад мало что знали об условиях окружающей среды на Марсе. Поэтому метод обнаружения потенциальной микробной внеземной жизни на Красной планете был создан на основе методов, которые используются для идентификации микробов на Земле.

Аппараты NASA добавляли воду и питательные вещества в образцы почвы и искали любые признаки, которые бы указали на существование марсианских микробов. Эти признаки были связаны с реакцией микробов на введенные воду и вещества.

Поверхность Марса. Снимок марсохода Perseverance, который исследует Марс с 2021 года Фото: NASA

В результате оба посадочных модуля NASA передали на Землю информацию о том, что они обнаружили на Марсе внеземную микробную жизнь. Но дальнейшие исследования привели большинство ученых к выводу, что на самом деле никакой жизни на Красной планете обнаружено не было и существуют альтернативные объяснения полученным результатам.

В то же время авторы нового исследования считают, что на самом деле, аппараты NASA, возможно, действительно обнаружили жизнь на Марсе. Но метод поиска этой жизни случайно привел к гибели марсианских микробов.

Ученые считают, что из-за того, что Марсе более сухо, чем даже в самом сухом месте на Земле, марсианские микробы, как и земные в таких же условиях, получают воду через соли, которые вытягивают влагу из атмосферы. Поэтому любая марсианская жизнь является очень чувствительной к добавлению жидкой воды. Одна лишняя капля воды поставить под угрозу их существование. По крайней мере это точно касается земных микробов, обитающих в очень сухих условиях. Но ученые считают, что тоже самое верно и для марсианской жизни.

Поверхность Марса. Снимок одного из посадочных модулей "Викинг-1". 1975 год Фото: NASA

По словам ученых, марсианской жизни нужна вода, как и большинству форм жизни на Земле. Но в результате исследования аппаратами NASA этой воды добавили слишком много. Поэтому посадочные модули могли обнаружить внеземную жизнь на Марсе, но затем сами же ее и убили.

Авторы исследования сравнивают эксперименты аппаратов NASA на Марсе по поиску внеземной жизни с тем, как если бы на Землю прибыли инопланетяне и увидели в пустыне человека. Учитывая, что люди по большей части состоят из воды, то инопланетяне могли бы взять и выбросить человека в океан, чтобы его спасти. Долго бы смог прожить человек в открытом океане? Скорее всего нет, и это возможно, произошло и с марсианскими микробами, оказавшимися в подобной ситуации.

Поверхность Марса. Снимок одного из посадочных модулей "Викинг-1" Фото: NASA

Поэтому ученые считают, что жизнь на Марсе нужно искать не там, где есть вода, а там, где есть соли. Марсианские микробы могли адаптироваться к сильному изменению окружающей среды на Марсе, ведь считается, что эта планета миллиарды лет назад была немного похожа на Землю. Там было много жидкой воды на поверхности и было намного теплее, чем сейчас.

Авторы исследования говорят, что наиболее перспективными местами для поиска марсианских микробов является почва с такими солями, как хлорид натрия, хлораты и перхлораты. Эти соли могут обеспечить более подходящую среду обитания для микробной жизни.

Также ученые говорят, что нужно использовать разные методы поиска потенциальной жизни на Марсе, ведь она может отличаться от земной.

Как уже писал Фокус, физики приблизились к созданию теории, которая изменит понимание Вселенной. Физики считают, что гравитация — это не просто фундаментальная сила, а квантовое поле, и ученые приблизились к подтверждению этого.

Также Фокус писал о том, что решение NASA по поводу двух марсоходов на Красной планете изменило их дальнейшие исследования. Если бы не это, то колесных роботов, возможно, спасти было бы сложнее.