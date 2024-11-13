У марсоходов NASA возникли проблемы на Марсе: решение ученых изменило их судьбу (фото)

Два роботизированных аппарата NASA изо всех сил пытались преодолеть пересеченную местность Красной планеты, но это оказалось сложнее, чем думали ученые.

Марсоходы NASA Perseverance и Curiosity уже много лет исследуют Марс и находятся в постоянном движении на расстоянии в сотни километров друг от друга. Первый марсоход исследует кратер Езеро, а второй – кратер Гейл. Но за последние несколько месяцев оба аппарата столкнулись с непредвиденными проблемами во время движения по Красной планете, пишет Gizmodo.

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Как сообщили в NASA, марсоходу Perseverance очень трудно достичь края кратера Езеро и ему приходится тратить в 2 раза больше времени для движения по пересеченной местности. У марсохода Curiosity возникли похожие проблемы, и он был отказаться от исследования высохшего водного канала после того, как его колеса застряли в камнях.

Почти три месяца марсоход Perseverance поднимается по краю кратера Езеро, чтобы выяснить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. Это самая сложная местность для шестиколесного робота, и она оказалась сложнее, чем предполагали ученые из NASA. Марсоход должен достичь западного края кратера Езеро, где существуют признаки древней водной активности и где могут находится признаки древней марсианской жизни.

Поверхность Марса, по которой перемещается Perseverance. В нижнем левом углу видно колесо марсохода Фото: NASA

Как сообщили в NASA, марсоход оказался на крутой и скользкой местности, что усложнило его движение вперед. Подъем к краю кратера оказался более скользким, чем предполагалось изначально. Местность, состоящая из рыхлого песка и пыли, оказалась покрыта тонкой твердой коркой. Поэтому марсоход преодолел лишь половину запланированного пути.

По словам ученых, Perseverance ранее перемещался нормально и по более крутой и более скользкой местности, но впервые он столкнулся с ситуацией, когда местность стала слишком сложной для перемещения. Поэтому ученые приняли решение изменить траекторию движения марсохода и направили его туда, где на поверхности находится больше камней, что облегчит сцепление колес с поверхностью. Сейчас Perseverance медленно продолжает подъем к раю кратера Езеро.

Perseverance сделал снимок поверхности Марса, где видны следы его колес Фото: NASA

В то же время у марсохода Curiosity также возникли трудности с перемещением в кратере Гейл. Движение в высохшем водном канале Gediz Vallis было прервано учеными, когда колеса марсохода застряли среди камней. Этот канал находится у подножия горы Эолида и считается, что в нем миллиарды лет назад текла жидкая вода.

Из-за возникшей проблемы ученые прекратили дальнейшее продвижение во высохшему водному каналу, и дали задание Curiosity собирать данные в том месте, где он находится. Теперь ученые пытаются помочь марсоходу выехать из опасного района, чтобы он продолжил движение в другом месте.

Данные, полученные во время исследования Gediz Vallis, предполагают, что вода на Марсе могла появляться и исчезать поэтапно, а не постепенно исчезать по мере того, как Красная планета становилась все более сухой.

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