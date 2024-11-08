На Марсе было свое Средиземное море: на Красной планете обнаружен земной процесс (фото)

Ученые считают, что похолодание на Марсе не помешало существованию жидкой воды на поверхности планеты и это привело к созданию огромного моря.

Одной из самых больших загадок является то, каким был древний климат Марса. Когда-то планета была влажной и теплой, теперь же она сухая и холодная. Но климатические изменения на Марсе не были резкими. Новое исследование показывает, что на древнем холодном Марсе слои замерзшего углекислого газа позволяли рекам течь и существовать морю размером со Средиземное море. В холодном климате Земли реки могут течь под толстыми защитными ледяными покровами. Ученые считают, что на Марсе произошло нечто подобное. Исследование опубликовано в журнале JGR Planets, пишет Universe Today.

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Авторы исследования использовали многочисленные данные, полученные во время изучения Марса, чтобы создать модель поведения воды на Красной планете, когда она уже становилась холодной и сухой.

Ученые считают, что 3,6 млрд лет назад большая часть воды на поверхности Марса уже была заморожена больших ледяных щитах в южном регионе планеты. Атмосфера Марса, состоящая из углекислого газа, периодически подвергалась изменениям, что привело к созданию огромной ледяной шапки из замороженного углекислого газа на южном полюсе Марса. Но в то же время под ледяными щитами осталась вода в жидком виде.

Модель ученых показывает, что ледяная шапка из углекислого газа действовала как тепловой покров и высвобождала огромное количество талой воды. Эта вода стекала по рекам. Это похоже на то, как вода на Земле вытекает из-под ледников.

Ученые считают, что таким образом вытекло так много воды, что этого было достаточно, чтобы заполнить равнину Аргир на Марсе. Это один из крупнейших ударных бассейнов на Красной планете с диаметром примерно 1800 км. Этот огромный ударный бассейн был создан миллиарды лет назад в результате удара астероида. Он находится примерно на 5,2 км ниже окружающих равнин, что делает его вторым по глубине ударным бассейном на Марсе. Ученые считают, что в равнине Аргир было столько же воды, сколько и в Средиземной море на Земле.

Равнина Аргир на Марсе Фото: NASA

По слова авторов исследования, реки текли подо льдом, где они были изолированы от холода. Когда они выходили из ледника, они просачивались, пока не образовалась достаточно толстая ледяная шапка, чтобы изолировать их. Лед рос до тех пор, пока не достигал толщины в сотни метров, а вода, текущая под ледяными шапками, была глубиной в несколько метров. Вода прорезала речные русла длиной в тысячи километров есть несколько таких, которые идут от полярной шапки к равнине Аргир.

Модель ученых показывает, что ледяная шапка из углекислого газа действовала как тепловой покров и высвобождала огромное количество талой воды. Эта вода стекала по рекам Фото: UniverseToday

Модель показывает, что для заполнения ударного бассейна водой потребовалось примерно 10 000 лет, а после того, как он заполнился, вода вылилась на окружающие равнины в радиусе примерно 5000 км. Этот процесс повторялся неоднократно в течение эры в 100 млн лет, причем каждое событие разделяли миллионы лет, считают ученые.

Напоминаем, что новое исследование, основанное на данных китайского марсохода, показывает, что на территории равнины Утопия на Марсе существовал древний океан, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что физики впервые сделали снимки нового странного квантового состояния материи. Ученые впервые смогли увидеть, как выглядит Вигнеровский молекулярный кристалл.