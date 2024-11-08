На Марсі було своє Середземне море: на Червоній планеті виявлено земний процес (фото)

Учені вважають, що похолодання на Марсі не завадило існуванню рідкої води на поверхні планети і це призвело до створення величезного моря.

Однією з найбільших загадок є те, яким був давній клімат Марса. Колись планета була вологою і теплою, тепер же вона суха і холодна. Але кліматичні зміни на Марсі не були різкими. Нове дослідження показує, що на стародавньому холодному Марсі шари замерзлого вуглекислого газу давали змогу річкам текти й існувати морю розміром із Середземне море. У холодному кліматі Землі річки можуть текти під товстими захисними крижаними покривами. Вчені вважають, що на Марсі сталося щось подібне. Дослідження опубліковано в журналі JGR Planets, пише Universe Today.

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Автори дослідження використали численні дані, отримані під час вивчення Марса, щоб створити модель поведінки води на Червоній планеті, коли вона вже ставала холодною і сухою.

Учені вважають, що 3,6 млрд років тому більша частина води на поверхні Марса вже була заморожена у великих крижаних щитах у південному регіоні планети. Атмосфера Марса, що складається з вуглекислого газу, періодично зазнавала змін, що призвело до створення величезної крижаної шапки із замороженого вуглекислого газу на південному полюсі Марса. Але водночас під крижаними щитами залишилася вода в рідкому вигляді.

Модель учених показує, що крижана шапка з вуглекислого газу діяла як тепловий покрив і вивільняла величезну кількість талої води. Ця вода стікала річками. Це схоже на те, як вода на Землі витікає з-під льодовиків.

Вчені вважають, що таким чином витекло так багато води, що цього було достатньо, щоб заповнити рівнину Аргір на Марсі. Це один із найбільших ударних басейнів на Червоній планеті з діаметром приблизно 1800 км. Цей величезний ударний басейн був створений мільярди років тому внаслідок удару астероїда. Він розташований приблизно на 5,2 км нижче навколишніх рівнин, що робить його другим за глибиною ударним басейном на Марсі. Учені вважають, що в рівнині Аргір було стільки ж води, скільки і в Середземному морі на Землі.

Рівнина Аргір на Марсі Фото: NASA

За слова авторів дослідження, річки текли під льодом, де вони були ізольовані від холоду. Коли вони виходили з льодовика, вони просочувалися, поки не утворилася досить товста крижана шапка, щоб ізолювати їх. Лід ріс до тих пір, поки не досягав товщини в сотні метрів, а вода, що текла під крижаними шапками, була глибиною в кілька метрів. Вода прорізала річкові русла завдовжки в тисячі кілометрів, є кілька таких, що йдуть від полярної шапки до рівнини Аргір.

Модель учених показує, що крижана шапка з вуглекислого газу діяла як тепловий покрив і вивільняла величезну кількість талої води. Ця вода стікала річками Фото: Девятая планета

Модель показує, що для заповнення ударного басейну водою знадобилося приблизно 10 000 років, а після того, як він заповнився, вода вилилася на навколишні рівнини в радіусі приблизно 5000 км. Цей процес повторювався неодноразово протягом ери в 100 млн років, причому кожну подію розділяли мільйони років, вважають учені.

Нагадуємо, що нове дослідження, засноване на даних китайського марсохода, показує, що на території рівнини Утопія на Марсі існував стародавній океан, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що фізики вперше зробили знімки нового дивного квантового стану матерії. Вчені вперше змогли побачити, який вигляд має Вігнерівський молекулярний кристал.