Марсохід виявив докази існування океану на Марсі: що відомо (фото)

Учені за допомогою китайського марсохода отримали нові докази того, що на Червоній планеті мільярди років тому був океан із рідкої води.

Зараз Марс — це сухий і пустельний світ, але існує припущення, що колись на поверхні планети було багато рідкої води, зокрема величезний океан. Новий аналіз даних китайського марсохода Zhurong показує, що такий океан дійсно існував кілька мільярдів років тому. Дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише ScienceAlert.

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Теорія про те, що мільярди років тому океан із рідкої води вкривав приблизно 30% поверхні Марса викликає суперечки в науковій спільноті багато років. І тим не менше за останні роки різні марсоходи надали докази того, що рідка вода на Червоній планеті все ж таки існувала, зокрема раніше було виявлено ознаки стародавніх озер і річок.

Новий аналіз даних китайського марсохода Zhurong вказує на те, що на Марсі також існував величезний океан, який зник мільярди років тому, але залишив після себе деякі геологічні особливості.

Марсохід Zhurong приземлився на території рівнина Утопія в північній півкулі Марса в травні 2021 року Фото: ScienceAlert

Марсохід Zhurong приземлився на території рівнина Утопія в північній півкулі Марса в травні 2021 року і збирав цінні дані на планеті протягом року. Одна з цілей марсохода полягала в тому, щоб виявити ознаки стародавньої води на Марсі та причини того, чому вона зникла. Зібрані марсоходом дані продовжують вивчати дослідники досі. Варто сказати, що місце посадки китайського марсохода було обрано не випадково, адже спостереження орбітальних апаратів вказували на ознаки наявності води в цьому регіоні в далекому минулому.

За словами авторів дослідження, навколо місця посадки марсохода було виявлено геологічні особливості, які вказують на існування давньої берегової лінії. Зокрема, було виявлено різні западини і проточні канали. Минулі дослідження показали, що подібні особливості могли сформуватися на Марсі в тих місця, де в минулому було багато рідкої води.

Показано місце посадки китайського марсохода і територію, де виявлено ознаки стародавнього океану на Марсі Фото: ScienceAlert

За словами вчених, дані, зібрані не тільки марсоходом, а й орбітальним апаратом "Тяньвень-1", свідчать, що на Марсі існував океан із рідкої води в той час, коли на Червоній планеті вже ставало холодніше і частина атмосфери була загублена.

Учені вважають, що на території рівнини Утопія внаслідок повені приблизно 3,7 млрд років тому виник величезний океан. Але він замерз і зник приблизно 3,4 млрд років тому, залишивши після себе берегову лінію.

Показано еволюцію потенційного океану на Марсі Фото: ScienceAlert

Водночас учені кажуть, то вони не стверджують, що океан на Марсі точно існував, але є ознаки цього. Для того, щоб підтвердити ці висновки, потрібно зібрати зразки породи в даному регіоні і доставити їх на Землю для вивчення, що нарешті дасть точну відповідь на питання, був там океан з рідкої води чи ні.

Як і Земля, Марс сформувався приблизно 4,5 млрд років тому і від початку мав теплий клімат і товсту атмосферу, що давало змогу підтримувати воду в рідкому вигляді на поверхні планети, як вважають науковці. Коли ж існував цей потенційний океан, то на Марсі найімовірніше вже почалися кліматичні зміни, і він почав перетворюватися на менш гостинну планету, вважають автори дослідження.

Через те, що вода є ключовим компонентом для створення життя, припускається, що на Марсі могло бути мікробне життя мільярди років тому. На Землі життя зародилося в океанах, а тому докази наявності потенційного океану на Марсі вказують на те, що інопланетне життя могло зародитися і на Червоній планеті за таких самих умов.

Як уже писав Фокус, астероїд допоміг ученим розкрити секрет походження зовнішньої частини Сонячної системи. Вчені отримали перші докази того, що мільярди років тому в зовнішній частині Сонячної системи існувало слабке магнітне поле.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли причину того, що ґрунт на Марсі є дуже твердим. Виявилося, то до цього причетна висока температура на невеликій глибині під поверхнею Червоної планети.