Марсоход обнаружил доказательства существования океана на Марсе: что известно (фото)

Ученые с помощью китайского марсохода получили новые доказательства того, что на Красной планете миллиарды лет назад был океан из жидкой воды.

Сейчас Марс – это сухой и пустынный мир, но существует предположение, что когда-то на поверхности планеты находилось много жидкой воды, в том числе огромный океан. Новый анализ данных китайского марсохода Zhurong показывает, что такой океан действительно существовал несколько миллиардов лет назад. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет ScienceAlert.

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Теория о том, что миллиарды лет назад океан из жидкой воды покрывал примерно 30% поверхности Марса вызывает споры в научном сообществе много лет. И тем не менее за последние годы разные марсоходы предоставили доказательства того, что жидкая вода на Красной планете все же существовала, в частности ранее были обнаружены признаки древних озер и рек.

Новый анализ данных китайского марсохода Zhurong указывает на то, что на Марсе также существовал огромный океан, который исчез миллиарды лет назад, но оставил после некоторые геологические особенности.

Марсоход Zhurong приземлился на территории равнина Утопия в северном полушарии Марса в мае 2021 года Фото: ScienceAlert

Марсоход Zhurong приземлился на территории равнина Утопия в северном полушарии Марса в мае 2021 года и собирал ценные данные на планете в течение года. Одна из целей марсохода состояла в том, чтобы обнаружить признаки древней воды на Марсе и причины того, почему она исчезла. Собранные марсоходом данные продолжают изучать исследователи до сих пор. Стоит сказать, что место посадки китайского марсохода было выбрано не случайно, ведь наблюдения орбитальных аппаратов указывали на признаки наличия воды в данном регионе в далеком прошлом.

По словам авторов исследования, вокруг места посадки марсохода были обнаружены геологические особенности, которые указывают на существование древней береговой линии. В частности, были обнаружены различные впадины и проточные каналы. Прошлые исследования показали, что подобные особенности могли сформироваться на Марсе в тех места, где в прошлом было много жидкой воды.

Показано место посадки китайского марсохода и территория, где обнаружены признаки древнего океана на Марсе Фото: ScienceAlert

По словам ученых, данные, собранные не только марсоходом, но и орбитальным аппаратом "Тяньвэнь-1" показывают, что на Марсе существовал океан из жидкой воды в то время, когда на Красной планете уже становилось холоднее и часть атмосферы была утеряна.

Ученые считают, что на территории равнины Утопия в результате наводнения примерно 3,7 млрд лет назад возник огромный океан. Но он замерз и исчез примерно 3,4 млрд лет назад, оставив после себя береговую линию.

Показана эволюция потенциального океана на Марсе Фото: ScienceAlert

В то же время ученые говорят, то они не утверждают, что океан на Марсе точно существовал, но есть признаки этого. Для того, чтобы подтвердить эти выводы, нужно собрать образцы породы в данном регионе и доставить их на Землю для изучения, что наконец-то даст точный ответ на вопрос, был там океан из жидкой воды или нет.

Как и Земля Марс сформировался примерно 4,5 млрд лет назад и изначально имел теплый климат и толстую атмосферу, что позволяло поддерживать воду в жидком виде на поверхности планеты, как считают ученые. Когда же существовал этот потенциальный океан, то на Марсе скорее всего уже начались климатические изменения, и он начал превращаться в менее гостеприимную планеты, считают авторы исследования.

Из-за того, что вода является ключевым компонентом для создания жизни, предполагается, что на Марсе могла быть микробная жизнь миллиарды лет назад. На Земле жизнь зародилась в океанах, а потому доказательства наличия потенциального океана на Марсе указывают на то, что инопланетная жизнь могла зародиться и на Красной планете в тех же условиях.

Как уже писал Фокус, астероид помог ученым раскрыть секрет происхождения внешней части Солнечной системы. Ученые получили первые доказательства того, что миллиарды лет назад во внешней части Солнечной системы существовало слабое магнитное поле.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли причину того, что почва на Марсе является очень твердой. Оказалось, то к этому причастна высокая температура на небольшой глубине под поверхностью Красной планеты.