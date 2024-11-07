Астероид помог ученым раскрыть секрет происхождения внешней части Солнечной системы (фото)

Ученые получили первые доказательства того, что миллиарды лет назад во внешней части Солнечной системы существовало слабое магнитное поле.

Результаты нового исследования впервые предоставили доказательство существования во внешней части Солнечной системы на этапе ее формирования слабого магнитного поля. До сих пор было известно, что магнитное поле помогло создать внутреннюю часть Солнечной системы, где образовались Земля, Венера, Меркурий и Марс, но ученые не знали было ли магнитное поле за орбитой Юпитера. Исследование опубликовано в журнале AGU Advances, пишет Interesting Engineering.

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Ученые изучили крошечные частицы с астероида Рюгу, которые были доставлены на Землю 4 года назад. Считается, что этот астероид образовался на окраинах ранней Солнечной системы, а затем переместился в главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые искали признаки древнего магнитного поля и нашли первое доказательство того, что оно существовало не только во внутренней части ранней Солнечной системы, но и во внешней.

Примерно 4,6 млрд лет назад плотное облако из газа и пыли сжалось под влиянием гравитации и это привело к созданию Солнца и зародыша будущей Солнечной системы Фото: NASA

Примерно 4,6 млрд лет назад плотное облако из газа и пыли сжалось под влиянием гравитации и это привело к созданию Солнца и зародыша будущей Солнечной системы. Материя, которая осталась после образования Солнца, то есть, солнечная туманность, состояла из ионизированного газа. Ученые считают, что взаимодействие между молодым Солнцем и ионизированным газом создало магнитное поле, которое заполнило туманность. Это магнитное поле сыграло решающую роль в накоплении материи во внутренней части Солнечной системы, что привело к образованию планет, их спутников и астероидов.

Солнечная система Фото: Business Insider

Прошлые исследования показали, что это магнитное поле протиралось до орбиты Юпитера, что примерно в 7 раз превышает расстояние от Земли до Солнца. Ученые считают, что магнитное поле силой от 50 до 200 микротесла сыграло важную роль в создании Земли, Венеры, Меркурия и Марса. Доказательства этого ранее были обнаружены в метеоритах, которые возникли во внутренней части солнечной туманности, а затем упали на Землю.

До сих пор ученые не могли точно сказать, было ли магнитное поле во внешней части ранней Соленой системы. Для того, чтобы это выяснить, авторы исследования провели анализ крошечных частиц с астероида Рюгу для поисков признаков древнего магнитного поля.

Астероид Рюгу Фото: JAXA

Но анализ образцов Рюгу показал некоторые доказательства сохранившегося магнитного поля. Также ученые провели анализ метеоритов, которые образовались в отдаленной части солнечной туманности. Собрав данные воедино авторы исследования пришли к выводу, что магнитное поле во внешней части ранней Солнечной системы все же существовало, хотя оно было очень слабое – максимум 15 микротесла. Для сравнения магнитное поле Земли имеет силу 50 микротесла.

И несмотря на это, как считают ученые, это магнитное поле могло помочь собрать первичные газ и пыль, что привело к образованию астероидов и, возможно, даже планет, таких от Юпитера до Нептуна.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили Землю в будущем возле мертвой звезды. Новое исследование показывает, какой может быть окончательная судьба нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что физики смогли впервые доказать двойственную природу такого экзотического состояния материи, как сверхтекучее твердое тело.