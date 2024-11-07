Солнце ждет жуткая судьба: астрономы обнаружили Землю в будущем возле мертвой звезды

Новое исследование показывает, какой может быть окончательная судьба нашей планеты.

Астрономы обнаружили похожую на Землю планету на расстоянии 4000 световых лет от нас, которая вращается вокруг мертвой звезды. Эта планета показывает, что ждет в будущем нашу планету, когда Солнце станет другим объектом. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Forbes.

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Белый карлик — что это?

Ученые обнаружили в системе под названием KMT-2020-BLG-0414 каменистую планету, масса которой почти такая же, как и у Земли. Эта планета вращается вокруг такого типа звезд, как белый карлик. То, что похожая на Землю планета существует возле мертвой звезды, означает, что в далеком будущем наша планета сможет избежать гибели, когда Солнце изменится. Также это значит, что у человечества будет шанс переселиться во внешнюю часть Солнечной системы, возможно, на спутники Юпитера Европа, Каллисто и Ганимед или на спутник Сатурна Энцелад.

Белыми карликами называют такой тип звезд, которые являются плотными остатками таких звезд, как Солнце. Любая похожая на нашу звезда, когда у нее заканчивается термоядерный синтез в ядре превращается сначала в красного гиганта, а затем сжимается под влиянием собственной гравитации в белого карлика. Хотя такие звезды называют иногда мертвыми, все же это не совсем так. Белые карлики продолжают миллионы лет остывать и выпускать незначительное количество тепла и излучения. Но этого точно недостаточно для существования пригодной для жизни планеты.

От того, насколько сильно увеличится Солнце в размерах на стадии красного гиганта, зависит, какие планеты будут уничтожены в далеком будущем. Предполагается, что по мере расширения Солнце точно поглотит Меркурий и Венеру. Но что будет с Землей?

Что случилось с похожей на Землю планетой?

Во время изучения системы KMT-2020-BLG-0414 астрономы выяснили, что вокруг белого карлика похожая на Землю планета вращается на расстоянии, которое примерно в 2 раза превышает расстояние между Землей и Солнцем.

Ученые считают, что эта планета изначально находилась на примерно той же орбите вокруг своей звезды, что и Земля вокруг Солнца, но смогла пережить стадию красного гиганта своей родной звезды и мигрировала дальше.

Даже если Земля не будет поглощена Солнцем, жить на ней будет невозможно Фото: Forbes

Это подтверждает теорию о том, что по мере того, как Солнце будет увеличиваться в размерах и становится красным гигантом, его уменьшающаяся масса заставит планеты мигрировать на более далекие орбиты. Таким образом, как считают ученые, наша планета будет спасена.

Но даже если Земля не будет поглощена Солнцем, жить на ней будет невозможно. Ученые считают, что Солнце может начать увеличиваться минимум через миллиард лет и максимум через 6 миллиардов лет.

Что будет с Землей после изменения Солнца?

В любом случае, даже если Земля улетит дальше от Солнца, красный гигант в конечном итоге испарит океаны на нашей планете и сделает ее непригодной для жизни. То, что останется от Земли примерно через 8 млрд лет будет вращаться вокруг белого карлика.

Ученые считают, что Земля будет пригодной для жизни еще примерно 1 млрд лет, но затем на планете возникнет сильнейший парниковый эффект еще задолго до того, как Солнце начнет превращение в красного гиганта.

В то же время зона обитаемости Солнца, по мере его расширения, сместится к орбитам Юпитера и Сатурна. Это значит, что многие спутники этих планет превратятся в пригодные для жизни миры и человечество сможет туда переселиться.

Как уже писал Фокус, ученые наконец раскрыли свойства двух сверхтяжелых химических элементов. Потребовалось много времени, чтобы химики смогли наконец-то раскрыть химические свойства двух очень тяжелых синтетических элементов — московия и нихония.

Также Фокус писал о том, что новое открытие в черных дырах бросает вызов теории относительности Эйнштейна и означает, она может быть неполной, как и понимание природы черных дыр.