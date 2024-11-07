На Сонце чекає моторошна доля: астрономи виявили Землю в майбутньому біля мертвої зірки

Нове дослідження показує, якою може бути остаточна доля нашої планети.

Астрономи виявили схожу на Землю планету на відстані 4000 світлових років від нас, яка обертається навколо мертвої зірки. Ця планета показує, що чекає в майбутньому на нашу планету, коли Сонце стане іншим об'єктом. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Forbes.

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Білий карлик — що це?

Учені виявили в системі під назвою KMT-2020-BLG-0414 кам'янисту планету, маса якої майже така сама, як і в Землі. Ця планета обертається навколо такого типу зірок, як білий карлик. Те, що схожа на Землю планета існує біля мертвої зірки, означає, що в далекому майбутньому наша планета зможе уникнути загибелі, коли Сонце зміниться. Також це означає, що в людства буде шанс переселитися в зовнішню частину Сонячної системи, можливо, на супутники Юпітера Європа, Каллісто і Ганімед або на супутник Сатурна Енцелад.

Білими карликами називають такий тип зірок, які є щільними залишками таких зірок, як Сонце. Будь-яка схожа на нашу зірка, коли в неї закінчується термоядерний синтез у ядрі, перетворюється спочатку на червоного гіганта, а потім стискається під впливом власної гравітації на білого карлика. Хоча такі зірки називають інколи мертвими, все ж таки це не зовсім так. Білі карлики продовжують мільйони років остигати і випускати незначну кількість тепла та випромінювання. Але цього точно недостатньо для існування придатної для життя планети.

Від того, наскільки сильно збільшиться Сонце в розмірах на стадії червоного гіганта, залежить, які планети будуть знищені в далекому майбутньому. Передбачається, що в міру розширення Сонце точно поглине Меркурій і Венеру. Але що буде із Землею?

Що сталося зі схожою на Землю планетою?

Під час вивчення системи KMT-2020-BLG-0414 астрономи з'ясували, що навколо білого карлика схожа на Землю планета обертається на відстані, що приблизно у 2 рази перевищує відстань між Землею і Сонцем.

Вчені вважають, що ця планета спочатку перебувала на приблизно тій самій орбіті навколо своєї зірки, що і Земля навколо Сонця, але змогла пережити стадію червоного гіганта своєї рідної зірки і мігрувала далі.

Навіть якщо Земля не буде поглинена Сонцем, жити на ній буде неможливо Фото: Forbes

Це підтверджує теорію про те, що в міру того, як Сонце збільшуватиметься в розмірах і ставатиме червоним гігантом, його маса, що зменшується, змусить планети мігрувати на більш далекі орбіти. Таким чином, як вважають вчені, наша планета буде врятована.

Але навіть якщо Земля не буде поглинена Сонцем, жити на ній буде неможливо. Вчені вважають, що Сонце може почати збільшуватися щонайменше за мільярд років і щонайбільше за 6 мільярдів років.

Що буде із Землею після зміни Сонця?

У будь-якому разі, навіть якщо Земля відлетить далі від Сонця, червоний гігант зрештою випарує океани на нашій планеті і зробить її непридатною для життя. Те, що залишиться від Землі приблизно через 8 млрд років буде обертатися навколо білого карлика.

Вчені вважають, що Земля буде придатною для життя ще приблизно 1 млрд років, але потім на планеті виникне найсильніший парниковий ефект ще задовго до того, як Сонце почне перетворення на червоного гіганта.

Водночас зона населеності Сонця, у міру його розширення, зміститься до орбіт Юпітера і Сатурна. Це означає, що багато супутників цих планет перетворяться на придатні для життя світи і людство зможе туди переселитися.

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