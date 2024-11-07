Астероїд допоміг ученим розкрити секрет походження зовнішньої частини Сонячної системи (фото)

Учені отримали перші докази того, що мільярди років тому в зовнішній частині Сонячної системи існувало слабке магнітне поле.

Результати нового дослідження вперше надали доказ існування в зовнішній частині Сонячної системи на етапі її формування слабкого магнітного поля. Досі було відомо, що магнітне поле допомогло створити внутрішню частину Сонячної системи, де утворилися Земля, Венера, Меркурій і Марс, але вчені не знали чи було магнітне поле за орбітою Юпітера. Дослідження опубліковано в журналі AGU Advances, пише Interesting Engineering.

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Учені вивчили крихітні частинки з астероїда Рюгу, які були доставлені на Землю 4 роки тому. Вважається, що цей астероїд утворився на околицях ранньої Сонячної системи, а потім перемістився в головний пояс астероїдів між Марсом і Юпітером. Вчені шукали ознаки стародавнього магнітного поля і знайшли перший доказ того, що воно існувало не тільки у внутрішній частині ранньої Сонячної системи, а й у зовнішній.

Приблизно 4,6 млрд років тому щільна хмара з газу і пилу стиснулася під впливом гравітації, і це призвело до створення Сонця і зародка майбутньої Сонячної системи Фото: NASA

Приблизно 4,6 млрд років тому щільна хмара з газу і пилу стислася під впливом гравітації і це призвело до створення Сонця і зародка майбутньої Сонячної системи. Матерія, яка залишилася після утворення Сонця, тобто, сонячна туманність, складалася з іонізованого газу. Вчені вважають, що взаємодія між молодим Сонцем та іонізованим газом створила магнітне поле, яке заповнило туманність. Це магнітне поле зіграло вирішальну роль у накопиченні матерії у внутрішній частині Сонячної системи, що призвело до утворення планет, їхніх супутників і астероїдів.

Сонячна система Фото: FBI

Минулі дослідження показали, що це магнітне поле протиралося до орбіти Юпітера, що приблизно в 7 разів перевищує відстань від Землі до Сонця. Вчені вважають, що магнітне поле силою від 50 до 200 мікротесла зіграло важливу роль у створенні Землі, Венери, Меркурія і Марса. Докази цього раніше були виявлені в метеоритах, які виникли у внутрішній частині сонячної туманності, а потім впали на Землю.

Досі вчені не могли точно сказати, чи було магнітне поле в зовнішній частині ранньої Солоної системи. Для того, щоб це з'ясувати, автори дослідження провели аналіз крихітних частинок з астероїда Рюгу для пошуків ознак стародавнього магнітного поля.

Астероїд Рюгу Фото: Hayabusa

Але аналіз зразків Рюгу показав деякі докази збереженого магнітного поля. Також учені провели аналіз метеоритів, які утворилися у віддаленій частині сонячної туманності. Зібравши дані воєдино, автори дослідження дійшли висновку, що магнітне поле в зовнішній частині ранньої Сонячної системи все ж таки існувало, хоча воно було дуже слабке — максимум 15 мікротесла. Для порівняння магнітне поле Землі має силу 50 мікротесла.

І незважаючи на це, як вважають вчені, це магнітне поле могло допомогти зібрати первинні газ і пил, що призвело до утворення астероїдів і, можливо, навіть планет, таких від Юпітера до Нептуна.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили Землю в майбутньому біля мертвої зірки. Нове дослідження показує, якою може бути остаточна доля нашої планети.

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