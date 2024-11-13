У марсоходів NASA виникли проблеми на Марсі: рішення вчених змінило їхню долю (фото)

Два роботизовані апарати NASA щосили намагалися подолати пересічену місцевість Червоної планети, але це виявилося складнішим, ніж думали вчені.

Марсоходи NASA Perseverance і Curiosity вже багато років досліджують Марс і перебувають у постійному русі на відстані в сотні кілометрів один від одного. Перший марсохід досліджує кратер Єзеро, а другий — кратер Гейл. Але за останні кілька місяців обидва апарати зіткнулися з непередбаченими проблемами під час руху Червоною планетою, пише Gizmodo.

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Як повідомили в NASA, марсоходу Perseverance дуже важко досягти краю кратера Єзеро, і йому доводиться витрачати в 2 рази більше часу для руху по пересіченій місцевості. У марсохода Curiosity виникли схожі проблеми, і він мав відмовитися від дослідження висохлого водного каналу після того, як його колеса застрягли в камінні.

Майже три місяці марсохід Perseverance піднімається краєм кратера Єзеро, щоб з'ясувати, чи існувало коли-небудь життя на Марсі. Це найскладніша місцевість для шестиколісного робота, і вона виявилася складнішою, ніж припускали вчені з NASA. Марсохід має досягти західного краю кратера Єзеро, де існують ознаки стародавньої водної активності і де можуть бути ознаки стародавнього марсіанського життя.

Поверхня Марса, по якій переміщається Perseverance. У нижньому лівому кутку видно колесо марсохода Фото: NASA

Як повідомили в NASA, марсохід опинився на крутій і слизькій місцевості, що ускладнило його рух уперед. Підйом до краю кратера виявився більш слизьким, ніж передбачалося спочатку. Місцевість, що складається з пухкого піску і пилу, виявилася вкрита тонкою твердою кіркою. Тому марсохід подолав лише половину запланованого шляху.

За словами вчених, Perseverance раніше переміщався нормально і по крутішій, і по слизькішій місцевості, але вперше він зіткнувся з ситуацією, коли місцевість стала занадто складною для переміщення. Тому вчені ухвалили рішення змінити траєкторію руху марсохода і спрямували його туди, де на поверхні розташовано більше каміння, що полегшить зчеплення коліс із поверхнею. Зараз Perseverance повільно продовжує підйом до раю кратера Єзеро.

Perseverance зробив знімок поверхні Марса, де видно сліди його коліс Фото: NASA

Водночас у марсохода Curiosity також виникли труднощі з переміщенням у кратері Гейл. Рух у висохлому водному каналі Gediz Vallis було перервано вченими, коли колеса марсохода застрягли серед каміння. Цей канал розташований біля підніжжя гори Еоліда і вважається, що в ньому мільярди років тому текла рідка вода.

Через проблему, що виникла, вчені припинили подальше просування висохлим водним каналом, і дали завдання Curiosity збирати дані в тому місці, де він перебуває. Тепер вчені намагаються допомогти марсоходу виїхати з небезпечного району, щоб він продовжив рух в іншому місці.

Дані, отримані під час дослідження Gediz Vallis, припускають, що вода на Марсі могла з'являтися і зникати поетапно, а не поступово зникати в міру того, як Червона планета ставала все більш сухою.

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