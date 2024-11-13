Останній супермісяць 2024: коли можна побачити унікальний повний Місяць поруч із "Сімома сестрами"

Цього тижня можна буде спостерігати останній цього року унікальний збіг повного місяця з розміщенням Місяця найближче до Землі.

Четвертий і останній у 2024 році супермісяць можна буде побачити протягом двох вечорів і ночей — 15 і 16 листопада. У цей час Місяць сяятиме дуже яскраво через те, що буде освітлений світлом Сонця на 100%, пише Live Science.

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Повний Місяць, який відбувається в листопаді, іноді називають Бобровим Місяцем, і це пов'язано з тим, що в цю пору року на північному сході США бобри будують свої зимові греблі. У п'ятницю, 15 листопада, Місяць вкотре стане повним, тобто буде повністю освітлений світлом Сонця, а тому за гарної погоди і ясного неба, його можна буде спостерігати на заході пізно ввечері. Добре видно повний Місяць має бути приблизно вже починаючи з 23.30 за Києвом. Водночас, у суботу 16 листопада, повний Місяць також буде добре видно, але на сході і незабаром після заходу Сонця.

Повний місяць у листопаді вже вчетверте цього року збігається з таким явищем, як супермісяць. До цього супермісяць можна було спостерігати в серпні, вересні та жовтні. Варто зауважити, що астрономи не використовують термін супермісяць, але він міцно закріпився у ЗМІ, коли йдеться про збіг повного місяця з найближчим розташуванням Місяця до Землі.

У Місяця витягнута еліптична орбіта, за якою він обертається навколо Землі. А тому він то віддаляється від нашої планети, то наближається до неї. Коли Місяць перебуває в найближчій точці до Землі і при цьому він перебуває в стадії повного місяця, то це явище називають супермісяцем. Варто сказати, що Місяць у серпні, вересні, жовтні перебував на різній відстані від нашої планети, хоча і ближче ніж зазвичай. Те ж саме вірно і для супермісяця в листопаді.

Коли Місяць перебуває в найближчій точці до Землі і при цьому він перебуває у стадії повного місяця, то це явище називають супермісяцем Фото: space.com

У ніч з 15 на 16 листопада можна буде побачити, що Місяць перебуває поруч із відомим розсіяним зоряним скупченням Плеяди, яке також називають "Сім сестер". Звісно ж це оптична ілюзія, адже Місяць і Плеяди розділяє 440 світлових років. Проте зоряне скупчення Плеяди є одним із найяскравіших астрономічних об'єктів на небі.

Скупчення, що складається з приблизно 1000 зірок, назвали на честь німф під назвою Плеяди з давньогрецької міфології. Особисті імена німф отримали тільки 7 найяскравіших зірок скупчення, а тому його ще називають "Сім сестер". Для цієї назви є і ще одна причина. Річ у тім, що всі зірки в скупченні Плеяди виникли в одній молекулярній хмарі, тобто є, якщо можна так висловитися, дуже близькими родичами. Якщо в ніч із 15 на 16 листопада Плеяди можна побачити внизу ліворуч поруч із повним Місяцем, то в ніч із 16 на 17 листопада — вгорі праворуч.

Розсіяне зоряне скупчення Плеяди Фото: Wikipedia

Через те, що під час супермісяця Місяць стає ще яскравішим, ніж під час звичайного повного місяця, розгледіти неозброєним оком будь-які деталі на його поверхні дуже складно. Місяць у цей час здається трохи більшим, ніж зазвичай, хоча це також оптична ілюзія, адже його розмір не змінився, а супутник просто перебуває трохи ближче до Землі.

До речі, востаннє цього року Місяць буде повним 15 грудня.

Як уже писав Фокус, ракета Starship від SpaceX зможе перевозити пасажирів з величезною швидкістю з Європи в Америку за 29 хвилин. Ілон Маск, власник компанії SpaceX, яка створила найпотужнішу ракету в світі Starship, вважає, що перевезення пасажирів по всьому світу на цій ракеті з неймовірною швидкістю тепер може стати реальністю.

Також Фокус писав про те, що підвищена активність Сонця стала причиною загибелі кількох супутників, але ця загроза для орбітальних апаратів нікуди не поділася і посилюватиметься найближчим часом.