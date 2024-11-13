Последнее суперлуние 2024: когда можно увидеть уникальную полную Луну рядом с "Семью сестрами"

На этой неделе можно будет наблюдать последнее в этом году уникальное совпадение полнолуния с размещением Луны ближе всего к Земле.

Четвертое и последнее в 2024 году суперлуние можно будет увидеть в течение двух вечеров и ночей — 15 и 16 ноября. В это время Луна будет сиять очень ярко из-за того, что будет освещена светом Солнца на 100%, пишет Live Science.

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Полнолуние, которое происходит в ноябре, иногда называют Бобровой Луной и это связано с тем, что в это время года на северо-востоке США, бобры строят свои зимние плотины. В пятницу 15 ноября Луна в очередной раз станет полной, то есть будет полностью освещена светом Солнца, а потому при хорошей погоде и ясном небе, ее можно будет наблюдать на западе поздно вечером. Хорошо видна полная Луна должна быть примерно уже начиная с 23.30 по Киеву. В то же время, в субботу 16 ноября, полная Луна также будет хорошо видна, но на востоке и вскоре после заката Солнца.

Полнолуние в ноябре уже в четвертый раз в этом году совпадает с таким явлением, как суперлуние. До этого суперлуние можно было наблюдать в августе, сентябре и октябре. Стоит заметить, что астрономы не используют термин суперлуние, но он прочно закрепился в СМИ, когда речь идет о совпадении полнолуния с ближайшим расположением Луны к Земле.

У Луны вытянутая эллиптическая орбита, по которой она вращается вокруг Земли. А потому она то отдаляется от нашей планеты, то приближается к ней. Когда Луна находится в ближайшей точке к Земле и при этом она находится в стадии полнолуния, то это явление называют суперлунием. Стоит сказать, что Луна в августе, сентябре, октябре находилась на разном расстоянии от нашей планеты, хотя и ближе чем обычно. То же самое верно и для суперлуния в ноябре.

Когда Луна находится в ближайшей точке к Земле и при этом она находится в стадии полнолуния, то это явление называют суперлунием Фото: space.com

В ночь с 15 на 16 ноября можно будет увидеть, что Луна находится рядом с известным рассеянным звездным скоплением Плеяды, которое также называют "Семь сестер". Конечно же это оптическая иллюзия, ведь Луну и Плеяды разделяет 440 световых лет. Тем не менее звездное скопление Плеяды является одним из самых ярких астрономических объектов на небе.

Скопление, состоящее из примерно 1000 звезд, назвали в честь нимф под названием Плеяды из древнегреческой мифологии. Личные имена нимф получили только 7 самых ярких звезд скопления, а потому его еще называют "Семь сестер". Для этого названия есть и еще одна причина. Дело в том, что все звезды в скоплении Плеяды возникли в одном молекулярном облаке, то есть являются, если можно так выразится, очень близкими родственниками. Если в ночь с 15 на 16 ноября Плеяды можно увидеть внизу слева рядом с полной Луной, то в ночь с 16 на 17 ноября — вверху справа.

Рассеянное звездное скопление Плеяды Фото: Wikipedia

Из-за того, что во время суперлуния Луна становится еще ярче, чем во время обычного полнолуния, рассмотреть невооруженным глазом какие-либо детали на ее поверхности очень сложно. Луна в это время кажется немного больше, чем обычно, хотя это также оптическая иллюзия, ведь ее размер не изменился, а спутник просто находится немного ближе к Земле.

Кстати, в последний раз в этом году Луна будет полной 15 декабря.

Как уже писал Фокус, ракета Starship от SpaceX сможет перевозить пассажиров с огромной скоростью из Европы в Америку за 29 минут. Илон Маск, владелец компании SpaceX, которая создала самую мощную ракету в мире Starship, считает, что перевозка пассажиров по всему миру на этой ракете с невероятной скоростью теперь может стать реальностью.

Также Фокус писал о том, что возросшая активность Солнца стала причиной гибели нескольких спутников, но эта угроза для орбитальных аппаратов никуда не делась и будет усиливаться в ближайшее время.