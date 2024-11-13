Непредсказуемое событие: спутники падают на Землю, ученые рассказали почему

Три австралийских научных спутника проработали на орбите всего треть запланированного срока и сгорели в атмосфере Земли.

На прошлой неделе три научных спутника Университета Кертина, Австралия, вошли в атмосферу Земли и сгорели там, проработав всего 2 месяца вместо шести. Таким образом ученые не получили много полезных научных данных. Причина в том, что значительно выросла активность Солнца и это большая проблема для всех спутниковых операторов и она только растет, пишет ScienceAlert.

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Наступил пик активности Солнца, который называется солнечный максимум

По словам Кайла Макмаллана из Университет Кертина, в этом году на орбиту были запущены спутники Binar-2, 3 и 4, которые собирали данные о Солнечной системе. Ожидалось, что они будут работать примерно 6 месяцев, но из-за возросшей солнечной активности они сошли с орбиты и сгорели в атмосфере Земли, проработав всего 2 месяца.

От высокой активности Солнца страдают не только научные, но и коммерческие спутники, что подчеркивает необходимость более точного прогнозирования космической погоды, говорит Макмаллан.

Активность Солнца включает в себя такие явления, как солнечные пятна, солнечные вспышки и солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц, который летит к Земле. Активность Солнца меняется из-за постоянного изменения магнитного поля звезды каждые 11 лет. Этот период называется солнечным циклом и примерно в его середине активность достигает своего пика.

Так выглядит одна из самых мощных солнечных вспышек

Ученые пока не могут точно предсказать активность Солнца. Например, за последние несколько месяцев показатели солнечной активности были более чем в полтора раза выше прогнозов для пика активности в текущем 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году.

Солнечная активность формирует космическую погоду, которая влияет разными способами на Землю и околоземное пространство. Например, во время пика активности Солнца на Земле возникает больше геомагнитных бурь, а также можно часто наблюдать полярное сияние в средних широтах.

Активность Солнца создает проблемы для спутников на орбите. Чем выше активность, тем чаще на Солнце возникают солнечные вспышки и тем сильнее становится солнечный ветер. Таким образом больше заряженных частиц попадает в околоземное пространство и верхние слои атмосферы Земли, которые могут повредить электронику спутников. Также Солнце выпускает больше ионизирующего излучения, которое приводит к нарушениям радиосвязи на Земле. Спутники страдают от солнечной активности еще и потому, что дополнительная энергия поглощается внешними слоями атмосферы Земли, что приводит к ее расширению дальше в космос.

Активность Солнца создает проблемы для спутников на орбите Фото: NASA

В результате все спутники, которое находятся на расстоянии менее 1000 км от Земли испытывают значительное увеличение сопротивления атмосферы. Это сила, которая нарушает их орбиту и заставляет спутники падать вниз.

Одними из самых известных объектов, которые находятся ниже 1000 км, являются Международная космическая станция ​​и интернет-спутники Starlink. Хотя эти объекты имеют двигатели для коррекции своей орбиты, эти действия являются дорогостоящими, говорит Макмаллан.

В то же время, маленькие спутники, такие как Binar-2, 3 и 4, очень редко имеют двигатели для коррекции высоты, а потому полностью зависят от космической погоды. Активность Солнца будет расти в течение примерно года и должна пойти на спад к 2026 году.

Фокус уже писал об одной из самых сильных вспышек на Солнце, которая возникала в начале ноября и вызвала проблемы на Земле.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самую маленькую планету с атмосферой вне Солнечной системы. Она похожа на Землю по размеру, а на спутник Юпитера Ио по вулканической активности.