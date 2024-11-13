Непредсказуемое событие: спутники падают на Землю, ученые рассказали почему
Три австралийских научных спутника проработали на орбите всего треть запланированного срока и сгорели в атмосфере Земли.
На прошлой неделе три научных спутника Университета Кертина, Австралия, вошли в атмосферу Земли и сгорели там, проработав всего 2 месяца вместо шести. Таким образом ученые не получили много полезных научных данных. Причина в том, что значительно выросла активность Солнца и это большая проблема для всех спутниковых операторов и она только растет, пишет ScienceAlert.
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По словам Кайла Макмаллана из Университет Кертина, в этом году на орбиту были запущены спутники Binar-2, 3 и 4, которые собирали данные о Солнечной системе. Ожидалось, что они будут работать примерно 6 месяцев, но из-за возросшей солнечной активности они сошли с орбиты и сгорели в атмосфере Земли, проработав всего 2 месяца.
От высокой активности Солнца страдают не только научные, но и коммерческие спутники, что подчеркивает необходимость более точного прогнозирования космической погоды, говорит Макмаллан.
Активность Солнца включает в себя такие явления, как солнечные пятна, солнечные вспышки и солнечный ветер, то есть поток заряженных частиц, который летит к Земле. Активность Солнца меняется из-за постоянного изменения магнитного поля звезды каждые 11 лет. Этот период называется солнечным циклом и примерно в его середине активность достигает своего пика.
Ученые пока не могут точно предсказать активность Солнца. Например, за последние несколько месяцев показатели солнечной активности были более чем в полтора раза выше прогнозов для пика активности в текущем 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году.
Солнечная активность формирует космическую погоду, которая влияет разными способами на Землю и околоземное пространство. Например, во время пика активности Солнца на Земле возникает больше геомагнитных бурь, а также можно часто наблюдать полярное сияние в средних широтах.
Активность Солнца создает проблемы для спутников на орбите. Чем выше активность, тем чаще на Солнце возникают солнечные вспышки и тем сильнее становится солнечный ветер. Таким образом больше заряженных частиц попадает в околоземное пространство и верхние слои атмосферы Земли, которые могут повредить электронику спутников. Также Солнце выпускает больше ионизирующего излучения, которое приводит к нарушениям радиосвязи на Земле. Спутники страдают от солнечной активности еще и потому, что дополнительная энергия поглощается внешними слоями атмосферы Земли, что приводит к ее расширению дальше в космос.
В результате все спутники, которое находятся на расстоянии менее 1000 км от Земли испытывают значительное увеличение сопротивления атмосферы. Это сила, которая нарушает их орбиту и заставляет спутники падать вниз.
Одними из самых известных объектов, которые находятся ниже 1000 км, являются Международная космическая станция и интернет-спутники Starlink. Хотя эти объекты имеют двигатели для коррекции своей орбиты, эти действия являются дорогостоящими, говорит Макмаллан.
В то же время, маленькие спутники, такие как Binar-2, 3 и 4, очень редко имеют двигатели для коррекции высоты, а потому полностью зависят от космической погоды. Активность Солнца будет расти в течение примерно года и должна пойти на спад к 2026 году.
Фокус уже писал об одной из самых сильных вспышек на Солнце, которая возникала в начале ноября и вызвала проблемы на Земле.
Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самую маленькую планету с атмосферой вне Солнечной системы. Она похожа на Землю по размеру, а на спутник Юпитера Ио по вулканической активности.